Бурёнка в кимоно с орнаментом на упаковке: какую продукцию представит Беларусь на выставке в китайском Чэнду

Новости Беларуси. Глобальный маркетинг. В китайском Чэнду готовится к открытию белорусский национальный павильон. Почти 1500 кв. м. для презентации нашей продукции и поиска партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это буквально масштабный проект и первая подобная белорусско-китайская платформа. Ее открытие состоится через несколько месяцев. Таким образом планируют развивать сотрудничество в аграрной и пищевой отраслях, в сфере инвестиций, культуры, образования, туризма. В целом возможности для взаимодействия не ограничены. Подробности у корреспондента Александра Добрияна.

Почти 1500 кв. м. Белорусский национальный павильон в Чэнду – глобальная презентационная площадка для продвижения отечественных товаров на китайский рынок. Выглядеть будет соответственно масштабу задумки: архитектуру стилизовали под Мирский замок. Узнаваемый бренд – именно с него китайский бизнес решил начинать знакомство своего потребителя со всем белорусским.

Чжан И, директор белорусского национального павильона в Чэнду (Китай):

Белорусский национальный павильон появляется в Китае впервые. Он будет находиться в зоне свободной торговли «Тимбандян» города Чэнду, в железнодорожном порту. Это огромный логистический центр. На данный момент там уже действуют павильоны других стран. Сейчас мы работаем с белорусскими предприятиями, министерствами, определяем, кто будет работать на нашей площадке. Открытие павильона состоится в ноябре. Одна из планируемых фишек – прибытие к сроку «мясного поезда» из Беларуси. 40 контейнеров, свыше тысячи тонн говядины. И это лишь одна поставка. Аппетиты китайского рынка рисуют большие перспективы. Но всему свое время: пока поставлять ту же говядину на крупнейший рынок планеты могут только два белорусских производителя.

Жанна Заморская, начальник управления мясо-молочной компании:

Конъюнктура рынка по уровню цен в настоящее время очень интересная для мясоперерабатывающих предприятий. Ну и объем рынка КНР тоже для нас очень интересен. Мы ждем ветеринарные службы, готовы показывать свои производства, чтобы потом поставлять свою продукцию. Это мясо говядины. И сегодня на встрече мы также предложили тушеное мясо в консервах. Услышали, что данной компании также интересна и эта позиция. Поэтому все теперь зависит от ветеринарных служб Китайской Народной Республики.

Пока производители мясной продукции только раскачиваются, белорусские «молочные поезда» стали регулярным рейсом с конечной станцией в Китае.

Александр Добриян, корреспондент:

Рекламный буклет на китайском языке – норма сегодняшнего дня для большинства белорусских производителей молока. Только из Гомеля ежемесячно в Поднебесную отправляют до 500 тонн молочных продуктов. Интересно, что китайский потребитель узнает наше молоко по кириллице и по буренке в кимоно, стилизованном под белорусскую вышиванку. Заказчик не пожелал видеть на упаковке ни одного иероглифа.

Белорусская вышиванка – как знак качества. Маркетинговый ход, который работает.

Марина Аскерко, начальник отдела продаж молочного предприятия:

На данный момент мы видим только плюсы ввиду того, что хороший спрос, большие объемы. На сегодняшний день мы поставили продукции в Китай на 1 миллион 700 тысяч долларов. Это в семь раз больше, чем за такой же период прошлого года.