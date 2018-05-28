Новости экономики за 28.05.2018

Новости Беларуси. Какие услуги в помощь малому бизнесу окажет первый в стране банковский Центр развития предпринимательства, что белорусские аграрии готовы экспортировать на Кубу и какова динамика белорусского рынка кофе? «Такая площадка – только плюс городу». В Гомеле открылся банковский Центр развития предпринимательства КУРС НА КУБУ Белорусские аграрии инициируют создание совместного предприятия по переработке сухого молока по белорусским технологиям на территории Кубы. Вместе с кубинским бизнесом отечественные производители готовы выпускать продукцию, которой сегодня не хватает Кубе: йогурты, творог, сыры, мороженое.

Еще одно предложение белорусской стороны – создать совместное предприятие по переработке мяса птицы, а также предприятия по производству молока. Среди возможных направлений сотрудничества Беларуси и Кубы – подготовка кадров в аграрной сфере, организация производства овощей закрытого грунта. НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА Мороженое минского производства планируют поставлять в Армению, Грузию и Израиль. По результатам переговоров с израильскими партнерами определились с ассортиментом продукции. В июле завершится разработка системы менеджмента безопасности пищевых продуктов ISO 22000, без которых невозможны поставки в Израиль и Евросоюз.

В 2017 году экспорт товаров второго хладокомбината увеличился более чем на 49 % до почти 3,5 миллионов долларов. По итогам четырех месяцев 2018 года около 40 % выпускаемого мороженого направлялось за рубеж. КОФЕЙНЫЙ РЫНОК Пятая часть всего рынка безалкогольных напитков в стране приходится на долю кофе. Белорусский кофейный рынок развивается довольно динамично – плюс 12 % в год. Рынок кофе по ценам на 70 % превышает рынок чая. Большинство потребляемого кофе приходится на растворимый, лишь четверть объема – на натуральный.