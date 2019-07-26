Рубеж пройден. Аграрии Беларуси намолотили более 2 миллионов тонн зерна

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси преодолели двухмиллионный рубеж по намолоту зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего к этому дню собрали в Брестской области. Там обработано уже больше половины площадей.