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Рубеж пройден. Аграрии Беларуси намолотили более 2 миллионов тонн зерна

26 июля 2019 08:44
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Новости Беларуси. Аграрии Беларуси преодолели двухмиллионный рубеж по намолоту зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего к этому дню собрали в Брестской области. Там обработано уже больше половины площадей.

Рубеж пройден. Аграрии Беларуси намолотили более 2 миллионов тонн зерна-1

На хороший каравай могут рассчитывать и гродненские хлеборобы – в области самая высокая урожайность. В закромах уже почти 460 тысяч тонн. К полумиллионному рубежу близки и аграрии Минской области. Главная задача – собрать зерно с минимальными потерями.

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# Сельское хозяйство # Экономика # Фотофакт

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