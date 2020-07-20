Александр Лукашенко: «Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами. Иного не дано»

Новости Беларуси. Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами. Об этом Президент Беларуси заявил 20 июля на встрече с руководством Национального банка в рамках принятия кадровых решений.

Как сообщает БЕЛТА, Александр Лукашенко обратил внимание, что перед новым составом правительства поставил задачу не просто не допустить падения национальной экономики в этом году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нужно найти, выхватить каждый шанс, любую возможность для движения вперед. От Нацбанка я также жду более активного участия в данном процессе. Это не мечтания. Мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. Насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году.

Президент напомнил, что на совещании 19 июня образно выразился, что с того момента помощником правительства по заработной плате и обеспечению поддержки работы предприятий стал председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

Александр Лукашенко отметил, что есть такие предприятия, которые действительно попали в сложное положение, и им нужна помощь.

Александр Лукашенко:

Вы мою позицию знаете: кто сложил руки или, не дай бог, людей начал увольнять, на поддержку государства пусть не рассчитывает. Притом меры за то, что выбрасывают людей на улицу, будут самые жесткие. Но тем, у кого есть «живые» экспортные контракты или кто запустил инвестиционный проект, надо помочь обязательно. Это деньги возвратные.

Глава государства поручил привлекать к этой работе местные органы власти, так как они лучше знают ситуацию в своих регионах.

Александр Лукашенко:

Общайтесь с директорами и коллективами, надо подставить свое плечо. Не предъявляйте избыточные условия, не ставьте барьеры. Идите навстречу по реструктуризации долгов, хотя бы в качестве временной передышки. Вы знаете, что во всех странах (от США до Китая) есть такие послабления.

Наряду с этим Президент констатировал, что в последние три месяца Нацбанк своими решениями упростил много надзорных ограничений, снизил ставку рефинансирования.

Александр Лукашенко:

Движение в этом направлении аккуратно, спокойно надо продолжать. Если потеряем заводы‚ предприятия, коллективы, следующими будут банки. Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами. Иного не дано.