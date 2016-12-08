Президент Беларуси – главе Внешэкономбанка: я никогда не допущу, чтобы здесь были непорядочные отношения к каким-то банкам

Новости Беларуси. Александр Лукашенко гарантирует поддержку работе Внешэкономбанка в Беларуси. 8 декабря Президент встретился с председателем этой финансовой структуры.

С 2016 года Сергей Горьков возглавляет корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности».

Им проводится работа по поддержке белорусского и российского экспорта, в том числе в третьи страны. Как отметил глава государства, и от правительства, и от Национального банка российские партнеры могут рассчитывать на поддержку. Но самое главное – полное выполнение договоренностей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вам сразу и публично хочу сказать, что вы всегда будете иметь и от меня, и от правительства, Национального банка прежде всего, поддержку. Но если вы будете относиться к нам и нашим предприятиям, физическим, юридическим лицам, как в России. Для вас Беларусь должна быть как Россия. Одинаково.

Что касается банковской системы и сферы нашей, она, наверно, немножко отличается от ситуации и системы в России, но только внешне.

Скажу откровенно, что я полностью переложил ответственность за функционирование всей системы, не только первого уровня и второго, всей системы на председателя Национального банка. Я ему все полномочия передал, тем более у нас управляемая система. Кадровые назначения согласуются с Национальным банком, а через него с Президентом. Я никогда не допущу, чтобы здесь были непорядочные отношения к каким-то банкам.

Есть порядочные критерии оценки банков.

Если банк им соответствует, мы не запрещаем никаким банкам приходить в Беларусь. Мы вышли на то, что это должны быть банки, если они в наших интересах, если мы заключаем с ними соглашения и это соответствует нашим интересам, мы будем их поддерживать, как белорусские банки, государственные или частные, не важно. Поэтому если любой банк, в том числе и ВЭБ, будет соответствовать этим критериям, милости просим, вы всегда найдете у меня защиту, если нужно. Вы можете быть спокойны и уверены в безопасности своего предприятия на территории Беларуси.

Сергей Горьков, председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»:

У нас уже 9 лет сотрудничества. Более 1 млрд долларов инвестиций. У нас есть крупные проекты, как атомная станция, которые мы финансируем, достаточно большую часть, и будем финансировать. У нас есть интересные предложения по увеличению совместного экспорта Беларуси и России. Я думаю, у нас много возможностей для увеличения сотрудничества.

Всего за 9 месяцев нынешнего года банк оказал кредитную поддержку предприятиям в размере более 230 миллионов долларов.

Кроме того, правительствами Беларуси и России в ноябре 2011 года заключено соглашение о предоставлении экспортного кредита до 10 миллиардов долларов для строительства Белорусской АЭС.