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Интеграционный потенциал и экспортные проекты: правительство Беларуси и Внешэкономбанк подписали меморандум

08 декабря 2016 10:42
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Новости Беларуси. Использование интеграционного потенциала и развитие экспортных проектов Беларуси и России – такова главная цель меморандума, который 8 декабря подписали в Доме правительства.

Документ предусматривает формирование перечня проектов, а также создание новых финансовых инструментов для их реализации. Стороны намерены объединить усилия для расширения возможностей сотрудничества и совместного выхода на третьи рынки, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сергей Горьков, председатель Внешэкономбанка (Россия):
Традиционно поддержка экспорта осуществлялась и осуществляется по разовым сделкам. Есть поставка оборудования. И сам контракт, и экспортное финансирование осуществляется конкретной сделке, конкретному продукту, конкретному поставщику. И она носит разовый характер. Я считаю, что очень хорошая инициатива правительства Республик Беларусь позволяет вовлечь всех участников процесса экспорта.

# Экономика # Экспорт

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