Диалог компаний и инвесторов: Первый белорусский инвестиционный форум «Открытые окна» пройдет в Минске 8 декабря

Новости Беларуси. Первый белорусский инвестиционный форум «Открытые окна» состоится 8 декабря в Минске. Руководители компаний смогут без посредников предложить свои идеи инвесторам. Диалог пройдет в формате новой маркетинговой формулы, которая позволит в течение нескольких минут составить представление о фирме.

Форум станет универсальной платформой для общения между инвесторами и заявителями проектов из разных категорий бизнеса – малого, среднего и крупного.

Участники встречи также смогут получить актуальную информацию о формировании инвестиционного портфеля с учетом юридических тонкостей и страхования рисков, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.