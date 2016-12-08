Прямой эфир

Инвестиционный форум в Минске: отечественные и зарубежные инвесторы ищут предложения для вложения средств

08 декабря 2016 10:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский стартап с иностранным капиталом. Первый отечественный инвестиционный форум открылся в Минске. В ходе встречи презентовать свои проекты напрямую инвесторам смогут представители и малых, и средних, и даже крупных предприятий.

Ищут интересные предложения для вложения средств не только отечественные, но и зарубежные инвесторы. К слову, о самых перспективных предложениях уже сегодня узнают в Турции и Норвегии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Олег Ильин, директор Агентства стратегического и экономического развития:
Есть ряд ниш, которые растут и, по прогнозам экспертов, будут расти в ближайшие годы. В эти отрасли интересно заходить сегодня, инвестировать. Начиная от туризма и заканчивая фармацевтикой. Абсолютно разные сегодня проекты, с разной направленностью, с разным объемом финансирования от 1 млн до 500 млн долларов.

# Экономика # Бизнес в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Диалог компаний и инвесторов: Первый белорусский инвестиционный форум «Открытые окна» пройдет в Минске 8 декабря
08 декабря 2016 06:12

Диалог компаний и инвесторов: Первый белорусский инвестиционный форум «Открытые окна» пройдет в Минске 8 декабря

Топ-10 налогоплательщиков Минска
07 декабря 2016 19:46

Топ-10 налогоплательщиков Минска

Программа разделения рисков: белорусский бизнес профинансируют на 11 млн долларов
07 декабря 2016 18:43

Программа разделения рисков: белорусский бизнес профинансируют на 11 млн долларов