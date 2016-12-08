Инвестиционный форум в Минске: отечественные и зарубежные инвесторы ищут предложения для вложения средств

Новости Беларуси. Белорусский стартап с иностранным капиталом. Первый отечественный инвестиционный форум открылся в Минске. В ходе встречи презентовать свои проекты напрямую инвесторам смогут представители и малых, и средних, и даже крупных предприятий.

Ищут интересные предложения для вложения средств не только отечественные, но и зарубежные инвесторы. К слову, о самых перспективных предложениях уже сегодня узнают в Турции и Норвегии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Олег Ильин, директор Агентства стратегического и экономического развития:

Есть ряд ниш, которые растут и, по прогнозам экспертов, будут расти в ближайшие годы. В эти отрасли интересно заходить сегодня, инвестировать. Начиная от туризма и заканчивая фармацевтикой. Абсолютно разные сегодня проекты, с разной направленностью, с разным объемом финансирования от 1 млн до 500 млн долларов.