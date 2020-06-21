Прямой эфир

Президент Беларуси: «Это же не дело – машиностроительная страна, а мы тащим всё от Китая или из России»

21 июня 2020 19:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси открыл регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск. Первым пассажиром стал глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко проехал на первом электропоезде Светлогорск – Минск

Президент Беларуси: «Это же не дело – машиностроительная страна, а мы тащим всё от Китая или из России»-1

Одно из главных условий устойчивого развития экономики в следующей пятилетке – наладить импортозамещение. Кстати, на железной дороги с этим справляются. Главе государства доложили, что при работах по электрификации удалось значительно нарастить белорусскую составляющую. Сейчас она достигла практически половины, а за рубежом закупается только то, чего не производят в стране.

Президент Беларуси: «Это же не дело – машиностроительная страна, а мы тащим всё от Китая или из России»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо импортозамещением заниматься. Это пятилетка вся будет: качество импортозамещения, экспорт – это основные будут направления. Это же не дело – машиностроительная страна, а мы тащим все от Китая или из России.

Глава государства уже неоднократно отмечал – нужно развивать небольшие города: благоустраивать, налаживать производство. Но важны и комфортабельные межрегиональные связи.

Читайте также:

«И машину заливочную подарим». С какими просьбами обратились жители к Президенту в Светлогорске

«Я когда вас вижу – родное». Президент рассказал, что для него значат железная дорога и люди, которые на ней трудятся

«Примем решение, хорошо». Александр Лукашенко рассказал о продлении периода льгот на проезд для пенсионеров до 31 октября

Президент Беларуси: «Это же не дело – машиностроительная страна, а мы тащим всё от Китая или из России»-7

Развитие железнодорожного сообщения продолжат. Сегодня общая протяженность электрифицированных путей в стране – 900 километров. Это 16 % всех железнодорожных линий. К тому же продолжаются работы на участке Жлобин – Калинковичи – Барбаров. Это еще плюс 141 километр.

Президент обсудил с горожанами и другие вопросы, в частности эпидситуацию, посоветовал белорусам больше уделять внимания здоровому образу жизни и занятиям спортом.

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Меры поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы. О чём говорил Президент: все темы в одном материале
19 июня 2020 20:46

Меры поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы. О чём говорил Президент: все темы в одном материале

Александр Лукашенко: «Дошли до того, что на полдня или на день изменили курс, чтобы работники банка смогли поменять деньги на доллары»
19 июня 2020 19:04

Александр Лукашенко: «Дошли до того, что на полдня или на день изменили курс, чтобы работники банка смогли поменять деньги на доллары»

Александр Лукашенко: если не будет до сентября решительных действий по пресечению буржуев в торговле, я начну урезать в отношении МАРТ
19 июня 2020 19:03

Александр Лукашенко: если не будет до сентября решительных действий по пресечению буржуев в торговле, я начну урезать в отношении МАРТ