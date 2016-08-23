Премьер-министр и глава Нацбанка доложили Президенту о результатах социально-экономического развития страны в 2016 году

Новости Беларуси. Ситуация в экономике и состояние дел в банковской сфере. Сегодня Президент принял с докладом руководителей правительства и Национального банка. Андрей Кобяков и Павел Каллаур доложили главе государства о результатах социально-экономического развития страны в этом году и ситуации на валютном рынке. На встрече также поднимались вопросы сотрудничества с международными финансовыми организациями, в частности, со Всемирным банком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Август – удобное время для подведения итогов за первое полугодие. В рабочем кабинете у Президента – премьер и глава Нацбанка. А главная тема встречи – работа белорусской экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По итогам работы за истекший период этого года, во-первых. О ситуации на валютном рынке в связи с этим. И обсудить вопрос нашего сотрудничества с международными финансовыми организациями. Надо отдать должное, что они, в общем-то, наши надежды в основном не подвели, они оправдывают тот прогноз, который мы себе когда-то составили, наметили, те планы. Поэтому надо все делать, чтобы сотрудничество это не прекращалось. Для нас это очень выгодное сотрудничество. И буквально в двух словах об итогах работы за этот период.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Пока ситуация складывается таким образом, что та матрица, которая у вас лежит на столе, основные задачи правительству и Национальному банку, из 7 показателей реально выполняется один. Но это один из ключевых показателей, касающихся вопросов инфляции. Есть перспективы, что мы по итогам года хотя бы по этому показателю обеспечим то, что намечалось на начало года.

В правительстве рассчитывают, что инфляцию в этом году получится удержать в пределах 12%.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Что касается других показателей, мы обратили внимание главы государства на то, что практически по подавляющему большинству присутствует положительная динамика, которая характеризует качественные изменения в экономике, направленные на то, что мы постепенно возвращаемся на траекторию восстановления экономического роста.

Сегодня же стало известно, что Беларусь сможет претендовать на третий транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Доверие к банкам сохраняется со стороны партнеров за пределами нашей страны. Сохраняется доверие и к банковской системе и внутри нашей страны. Невзирая на то, что мы столкнулись в этом году с новыми вызовами – это снижение экспорта в ценовом выражении, в первую очередь, по таким группам, как нефтепродукты и калий, невзирая на эти новые вызовы и правительство, и Национальный банк вместе с банковской системой приняли соответствующие меры, которые позволили ситуацию на валютном рынке существенным образом стабилизировать. Это стабильное состояние прогнозируется и до конца года.

Среди тревожных вопросов – увеличение проблемных активов в банковской системе. Сейчас эта цифра составляет 14,3%. На стадии проработки различные варианты в вопросе установления тарифов на услуги ЖКХ в предстоящий отопительный сезон. При этом незащищенные слои населения государство поддержит. В ходе встречи главе государства был представлен проект указа, предусматривающий жилищные субсидии для частичного возмещения платы за жилищно-коммунальные услуги.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

С 1 октября для граждан, у которых платежи за квартиру будут превышать 20% их совокупного дохода, будет оказываться безналичная жилищная субсидия.

Причем для пенсионеров, инвалидов это будет осуществлять с 1 октября уже по выявительному принципу, то есть это будет делаться в автоматическом режиме. А для всех остальных граждан это будет реализовываться по заявительному принципу, то есть для того, чтобы получить безналичную жилищную субсидию на оказываемые услуги жилищно-коммунального хозяйства, надо будет обратиться в соответствующую инстанцию.

Для горожан это расходы более чем 20% в совокупном доходе, а для сельской местности – 15%. По подсчетам правительства, потребуется около 50 миллионов деноминированных рублей. В бюджете такие средства есть. Ожидается, что помощью смогут воспользоваться около 400 тысяч семей Беларуси.