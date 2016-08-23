Вопросы экономики и состояния дел в банковской сфере рассмотрены 23 августа у Президента

Новости Беларуси. Вопросы экономики и состояния дел в банковской сфере были рассмотрены 23 августа у Президента. Глава государства принял с докладом премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова и Председателя правления Национального банка страны Павла Каллаура.

В частности, Александру Лукашенко доложили о ситуации на валютном рынке, а также о сотрудничестве со Всемирным банком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По итогам работы за истекший период этого года, во-первых. О ситуации на валютном рынке в связи с этим. И обсудить вопрос нашего сотрудничества с международными финансовыми организациями. Надо отдать должное, что они, в общем-то, наши надежды в основном не подвели, они оправдывают тот прогноз, который мы себе когда-то составили, наметили, те планы. Поэтому надо все делать, чтобы сотрудничество это не прекращалось. Для нас это очень выгодное сотрудничество.

В ходе встречи главе государства был представлен проект указа, который предусматривает выделение субсидий гражданам на частичное возмещение оплаты жилищно-коммунальных услуг. Для горожан это расходы более чем 20% в совокупном доходе, а для жителей сельской местности – 15%. В бюджете такие средства есть. По подсчетам Правительства, потребуется около 50 миллионов деноминированных рублей. Ожидается, что помощь получат около 400 тысяч семей Беларуси.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

С 1 октября для граждан, у которых платежи за квартиру будут превышать 20% их совокупного дохода, будет оказываться безналичная жилищная субсидия. Причем для пенсионеров, инвалидов это будет осуществлять с 1 октября уже по выявительному принципу, то есть это будет делаться в автоматическом режиме. А для всех остальных граждан это будет реализовываться по заявительному принципу, то есть для того, чтобы получить безналичную жилищную субсидию на оказываемые услуги жилищно-коммунального хозяйства, надо будет обратиться в соответствующую инстанцию.