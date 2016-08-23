Новости экономики за 23.08.2016

Новости Беларуси. В Беларуси изменяются штрафы для индивидуальных предпринимателей и лимиты на платежи наличными. Соответствующие изменения внесены в административный кодекс. Так сколько же заплатят бизнесмены за работу без сертификатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПО ЗАКОНУ

Индивидуальным предпринимателям снизили штраф. Если ранее за торговлю без сертификатов полагались санкции в 200% от проданного товара, то теперь их снизили вдвое, до 100%. При этом если цена продукции не определена, то ИП придется заплатить фиксированную сумму – 300 базовых величин, ранее было 500. Более жесткими стали санкции при нарушении оборота наличных. Напомним, оплачивать реальными купюрами можно продукцию на сумму не более 21 тысячи рублей. За нарушение грозит штраф до 100 базовых величин.

ЧИСТОТА С МОЛОТКА

Право убирать дворы и подъезды можно купить. Частные компании на аукционе торгуются за возможность содержать в чистоте места общего пользования. Причем ставки делают на понижение стоимости услуг. Кто выполнит дешевле, но без потери качества, тот и получает заказ. Ранее частные компании привлекали в основном лишь для проведения крупных строительных работ, новая практика набирает популярность среди клининговых компаний.

Александр Юхно, директор КУП «ЖКХ Партизанского района г. Минска»:

Эти деньги, которые у нас в результате конкурсов получается экономия, они остаются в районе и используются для улучшения благоустройства района. Эти деньги не начисляются жителям за уборку мест общего пользования, а начисление идет по фактически исполненной работе.

В ШКОЛУ В КРЕДИТ

Минторг озвучил ценовой коридор похода в школу. Минимум 150, максимум 800 рублей. Чтобы облегчить нагрузку на кошелек, банки предлагают специальные кредитные программы. Ставка колеблется в пределах 20%. Если взять взаймы 400 рублей, то при сроке договора до года, за пользованием деньгами необходимо заплатить в среднем 40 рублей в месяц. Для тех, кто не хочет платить проценты, можно попробовать закупить школьную форму и тетрадки в рассрочку.

ПОЙМАЛИ «ЗАЙЦА»

За безбилетный проезд в общественном транспорте могут конфисковать планшет, сотовый или арестовать личный счет мобильного оператора. К таким мерам контролирующие органы готовы, если дело дойдет до суда. Отсутствие денег в кармане не спасет от штрафа. Любое имущество проехавшего в автобусе или троллейбусе «зайцем» может быть конфисковано в счет уплаты его долга.

Торги на валютной бирже сегодня не в пользу белорусского рубля.

К корзине валют он ослаб. Доллар укрепился по вчерашнему сценарию. На среду курс составит 1 рубль 94 копейки. Евро вырос на 2 копейки. Завтра по Нацбанку – 2,2. Российский рубль продолжил снижение и стоит менее 3 копеек.