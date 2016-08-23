Новый белорусско-индийский фармацевтический завод появится в Беларуси

Новости Беларуси. Новый фармацевтический завод появится в Беларуси. 23 августа в Минске заложили капсулу на месте будущего производства.

Проект инвестиционный и будет построен с участием индийских партнеров. На будущем предприятии планируют выпускать препараты, которые смогут помочь в лечении ВИЧ-инфекции, гепатита В и онкологических заболеваний.

Данная продукция включена в госпрограмму импортозамещения, ведь на сегодня эти препараты в стране не производят. Комплекс построят на территории площадью около пяти гектаров. А производство будет отвечать всем международным стандартам.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня это чистый импорт. И для одного курса лечения стоимость составляет несколько тысяч долларов. Даже те лекарства, которые сегодня индийские или будут производиться у нас, в 5-7 раз будут дешевле. То есть возрастает доступность, это лекарства достаточно высокой добавленной стоимости.

Кавалджит Сингх Маккак, представитель индийской стороны проекта:

У вас очень хорошая и развитая фармацевтическая промышленность, большие заводы здесь есть. Один из вопросов, когда мы начинаем производство любой фармацевтической продукции, – нам нужны высококвалифицированные сотрудники. В Минске эта проблема не стоит. Поэтому нам очень комфортабельно.

Своеобразная перезагрузка экономического сотрудничества Беларуси и Индии началась весной 2016 года. В мае парламентская делегация нашей страны во главе с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем посетила Дели с рабочим визитом. Там состоялся и совместный бизнес-форум.

Тогда стороны поставили задачу нарастить товарооборот до миллиарда долларов.

К примеру, в Индии уже работает сервисный центр для Белазов, подписана межвузовская программа сотрудничества с БГУИР. И, наконец, постепенно воплощается в жизнь договоренность о создании четырёх фармацевтических заводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.