Премьер-министр Беларуси посетил СЭЗ Могилёвской области

Новости Беларуси. Свободные экономические зоны в Беларуси работают успешно. Об этом заявил премьер-министр Беларуси, посещая ряд предприятий с иностранным капиталом в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За год они в три раза приросли по объему производства и практически в четыре раза по объему экспорта. Подобные показатели – результат удачного симбиоза преференций государства и ответственного подхода инвесторов к выполнению своих обязательств.

«Белшина» – один из наших крупнейших производителей. Предприятие считается стратегическим. Даже модели сверхкрупногабаритных шин для карьерных самосвалов разрабатывали именно здесь. С вводом санкций в отрасли возникли сложности. Устранить импортозависимость помогло предприятие «Омск Карбон Могилев». Около трех лет здесь выпускают инновационную продукцию – технический углерод.

Технический углерод в народе именуют сажей и считают, скорее, за отходный, чем товарный материал. Но не все то золото, что блестит. Эта золушка углеродного мира – один из самых массовых продуктов специальной химии, без подобного компонента колеса на автомобиле пришлось бы менять через каждые 100 километров пробега. Несмотря на важность технического углерода, предприятие по его производству в Могилевской области единственное. Потому внимание и поддержка со стороны государства на уровне.

Родился проект по строительству завода в 2013 году. Делегация из Омска прибыла в Минск, закончился визит рабочим совещанием у Президента Беларуси. Тогда же Александр Лукашенко дал поручение начать подготовку инвестиционного соглашения. Поддержка главы государства стала ключевым фактором для реализации проекта. Но и условия для работы в рамках свободной экономической зоны сыграли свою роль. Режим, выбранный для СЭЗ, ее резиденты называют комфортными.

Омар Учар, заместитель директора ООО «БелЭмса»:

Мы в Могилеве выпускаем гигиену не первый год, более 12 лет выпускаем продукцию. И с каждым годом расширяем свои линейки. А также параллельно расширяем свои производственные, складские площади, строимся постоянно. Это значит, что нам комфортно работать в Могилеве в свободной экономической зоне, с условиями нам комфортно.

Головченко рассказал, какие административные процедуры для инвесторов упростят в СЭЗ.

В ходе рабочей поездки Роман Головченко также посетил молочно-товарный комплекс, который находится в процессе строительства. Напомним, возведение МТК по всей стране предусмотрено соответствующим указом главы государства. План до конца 2024 года – 60 подобных ферм. Как подчеркнул премьер-министр, по предварительным оценкам, отставания от графика не будет. Выполнение указа на жестком контроле руководителей областей, Министерства сельского хозяйства и правительства.