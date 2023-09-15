Новости экономики за 15.09.2023

Почему «недружественным» собственникам станет сложнее получать и тратить прибыль от активов в Беларуси? Рублевая составляющая в общей денежной массе растет. Почему Нацбанк назвал это хорошим признаком? И как экспортный потенциал биржевой торговли используют белорусские деревообработчики? Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ ПЕРЕОРИЕНТИРОВАЛА ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ С ЕВРОПЕЙСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЫНКИ Беларусь переориентировала экспортные поставки пиломатериалов с европейского направления на альтернативные рынки Китая, Азербайджана, Сингапура, России и Узбекистана. Именно компании из этих стран стали основными покупателями продукции белорусской деревообрабатывающей промышленности через белорусскую биржевую площадку. Если взять пятерку крупнейших стран-покупателей пилопродукции на биржевых торгах, то по каждой из них объемы сделок увеличились в разы. Например, поставки в Россию выросли в натуральном выражении в 13 раз, в Узбекистан – в 10 раз, в Азербайджан – в 4 раза, в Китай – в 3,5 раза. Заметно улучшились показатели ежемесячной реализации пиломатериалов за рубеж. Если в 2022 году максимальный месячный объем продаж в Китай не превышал 55 тыс. кубометров, то сейчас это уже порядка 73 тыс. кубометров.

«НЕДРУЖЕСТВЕННЫМ» СОБСТВЕННИКАМ СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ ПОЛУЧАТЬ И ТРАТИТЬ ПРИБЫЛЬ ОТ АКТИВОВ В БЕЛАРУСИ «Недружественным» собственникам станет сложнее получать и тратить прибыль от активов в Беларуси. Новым указом главы государства установлен регламент: чтобы получить свои деньги, иностранец может открыть один специальный счет в белорусских рублях в любом банке страны и распоряжаться этими средствами лишь в определенных целях. Например, направлять их на финансирование инвестпроектов на территории Беларуси или приобретать определенные государственные ценные бумаги нашей страны. Закрыть такие специальные счета будет невозможно, если в отношении компании или иностранного участника приняты меры по приостановлению, замораживании или блокированию финансовых операций.