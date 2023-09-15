Прямой эфир

Новости экономики за 15.09.2023

15 сентября 2023 17:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Почему «недружественным» собственникам станет сложнее получать и тратить прибыль от активов в Беларуси? Рублевая составляющая в общей денежной массе растет. Почему Нацбанк назвал это хорошим признаком? И как экспортный потенциал биржевой торговли используют белорусские деревообработчики?

Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 15.09.2023-1

БЕЛАРУСЬ ПЕРЕОРИЕНТИРОВАЛА ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ С ЕВРОПЕЙСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЫНКИ

Беларусь переориентировала экспортные поставки пиломатериалов с европейского направления на альтернативные рынки Китая, Азербайджана, Сингапура, России и Узбекистана. Именно компании из этих стран стали основными покупателями продукции белорусской деревообрабатывающей промышленности через белорусскую биржевую площадку. Если взять пятерку крупнейших стран-покупателей пилопродукции на биржевых торгах, то по каждой из них объемы сделок увеличились в разы. Например, поставки в Россию выросли в натуральном выражении в 13 раз, в Узбекистан – в 10 раз, в Азербайджан – в 4 раза, в Китай – в 3,5 раза. Заметно улучшились показатели ежемесячной реализации пиломатериалов за рубеж. Если в 2022 году максимальный месячный объем продаж в Китай не превышал 55 тыс. кубометров, то сейчас это уже порядка 73 тыс. кубометров.

Новости экономики за 15.09.2023-4

«НЕДРУЖЕСТВЕННЫМ» СОБСТВЕННИКАМ СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ ПОЛУЧАТЬ И ТРАТИТЬ ПРИБЫЛЬ ОТ АКТИВОВ В БЕЛАРУСИ

«Недружественным» собственникам станет сложнее получать и тратить прибыль от активов в Беларуси. Новым указом главы государства установлен регламент: чтобы получить свои деньги, иностранец может открыть один специальный счет в белорусских рублях в любом банке страны и распоряжаться этими средствами лишь в определенных целях. Например, направлять их на финансирование инвестпроектов на территории Беларуси или приобретать определенные государственные ценные бумаги нашей страны. Закрыть такие специальные счета будет невозможно, если в отношении компании или иностранного участника приняты меры по приостановлению, замораживании или блокированию финансовых операций.

Новости экономики за 15.09.2023-7

НАЦБАНК: ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА ВЫТЕСНЯЕТСЯ ИЗ ЭКОНОМИКИ

Иностранная валюта вытесняется из экономики. Главный финансовый регулятор отмечает, что население все больше склоняется к сбережениям в рублях. Ранее Нацбанк констатировал увеличение рублевой доли в денежной массе и назвал это хорошим признаком. Сумма наличных денег в обороте составила в августе почти 9 миллиардов рублей. Речь идет о всех наличных, которые есть у населения и в кассах организаций без учета банковской сферы. Если учитывать деньги на вкладах до востребования, а также на расчетных счетах ИП и юрлиц, то сумма с августа прошлого года по август нынешнего приросла в полтора раза.

В Нацбанке рассказали, как в Беларуси будут внедрять цифровой рубль.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси свободные экономические зоны в 3 раза приросли по объёму производства
15 сентября 2023 13:58

В Беларуси свободные экономические зоны в 3 раза приросли по объёму производства

В Беларуси собрали почти полмиллиона тонн сахарной свёклы
15 сентября 2023 07:38

В Беларуси собрали почти полмиллиона тонн сахарной свёклы

Новости экономики за 14.09.2023
14 сентября 2023 16:10

Новости экономики за 14.09.2023