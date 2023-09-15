Головченко рассказал, какие административные процедуры для инвесторов упростят в СЭЗ

Новости Беларуси. Свободные экономические зоны в Беларуси работают успешно. Об этом заявил премьер-министр Беларуси, посещая ряд предприятий с иностранным капиталом в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За год они в три раза приросли по объему производства и практически в четыре раза по объему экспорта. Подобные показатели – результат удачного симбиоза преференций государства и ответственного подхода инвесторов к выполнению своих обязательств.

Всю необходимую инфраструктуру на территории СЭЗ государство строит за свои средства. Уже было направлено порядка 170 миллионов рублей, есть потребность увеличить расходы, ведь интерес к подобным зонам растет. За 2022-й и 2023-й годы зарегистрировали более 50 новых резидентов СЭЗ, еще ряд инвесторов находится в процессе подготовки документов. К слову, правительство продолжает работу по упрощению административных процедур.