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Головченко рассказал, какие административные процедуры для инвесторов упростят в СЭЗ

15 сентября 2023 17:08
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Новости Беларуси. Свободные экономические зоны в Беларуси работают успешно. Об этом заявил премьер-министр Беларуси, посещая ряд предприятий с иностранным капиталом в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За год они в три раза приросли по объему производства и практически в четыре раза по объему экспорта. Подобные показатели – результат удачного симбиоза преференций государства и ответственного подхода инвесторов к выполнению своих обязательств.

Всю необходимую инфраструктуру на территории СЭЗ государство строит за свои средства. Уже было направлено порядка 170 миллионов рублей, есть потребность увеличить расходы, ведь интерес к подобным зонам растет. За 2022-й и 2023-й годы зарегистрировали более 50 новых резидентов СЭЗ, еще ряд инвесторов находится в процессе подготовки документов. К слову, правительство продолжает работу по упрощению административных процедур.

Головченко рассказал, какие административные процедуры для инвесторов упростят в СЭЗ-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Это снижение времени оформления документов, то есть упрощение административных процедур по приходу инвесторов, упрощение порядка выделения земельных участков в рамках СЭЗ. И упрощение порядка сноса, допустим, неиспользуемых зданий. Создаем оазис бизнес-среды, которая является наиболее востребованной. Конечно же, лучшие практики мы будем стремиться распространить на всю территорию страны.

Зоны работают успешно! Премьер-министр Беларуси посетил СЭЗ Могилевской области.

# Государственная политика в сфере инвестиций # Экономика # Полина Королева # Роман Головченко # Фотофакт

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