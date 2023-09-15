В Беларуси свободные экономические зоны в 3 раза приросли по объёму производства

Новости Беларуси. Свободные экономические зоны в Беларуси работают успешно. Об этом заявил премьер-министр Беларуси, посещая с рабочим визитом предприятия с иностранным капиталом в Могилевской области. За год они в три раза приросли по объему производства и практически в четыре раза – по объему экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил глава белорусского правительства, подобные показатели – результат удачного симбиоза преференций государства и подхода инвесторов к реализации своих обязательств. Одно из предприятий в программе визита – завод по производству технического углерода. В народе его называют «сажей» и считают, скорее, за отходный, чем товарный материал. Однако без этого компонента колеса на автомобиле пришлось бы менять через каждые 100 километров пробега. Это предприятие – единственное в нашей стране, где производят подобный продукт, потому внимание и поддержка со стороны государства на уровне.

Марат Игизбаев, генеральный директор ИООО «Омск Карбон Могилев»:

Здесь идеальные условия для реализации инвестиций. На этом участке была подготовлена вся соответствующая инфраструктура. Трубопроводы воды, природного газа, энергетическая инфраструктура была подготовлена. Мы видим только поддержку исполнительной власти, огромная благодарность облисполкому, комитету экономики, огромная благодарность администрации свободной экономической зоны. Мы всегда и везде чувствуем эту поддержку.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Не забывайте, что государство за свои средства строит инфраструктуру: электричество и так далее. Порядка 170 миллионов рублей было направлено уже на строительство инфраструктуры к СЭЗам, но есть потребность еще большая в этих средствах. Интерес сохраняется и подрастает. За 2022 год и за истекший период 2023-го мы зарегистрировали более 50 новых резидентов СЭЗ. Целый ряд еще находится в процессе подготовки документов, чтобы стать резидентами.