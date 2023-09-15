В Нацбанке рассказали, как в Беларуси будут внедрять цифровой рубль. Концепцией цифровизации предусмотрено три этапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала создадут демоверсию платформы цифрового белорусского рубля и протестируют на ней положения проекта концепции. В рамках второй фазы проведут аудит платформы. Помимо этого, будет спроектирована и испытана система трансграничных платежей и переводов между юрлицами из Беларуси и из-за рубежа. Финальным этапом станет тестирование платформы для операций между гражданами, физлицами и юрлицами, а также физлицами и государством. Помимо этого, будет доработан функционал смарт-контрактов и внедрены дополнительные свойства: анонимность и офлайн-платежи.