Представители агентств по возмещению депозитов Беларуси и России подписали меморандум о взаимопонимании

Новости Беларуси. Вопросы развития систем страхования сбережений Беларуси и России 8 апреля обсудили в Минске. По итогам встречи представителей агентств по возмещению депозитов двух стран подписан меморандум о взаимопонимании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ предполагает активизацию различных форм сотрудничества. Это касается сферы финансового сектора. Прежде всего стороны рассчитывают на реализацию совместных исследовательских проектов, а также инициатив в рамках участия в международных организациях.

Александр Педько, заместитель генерального директора ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц»:

Надо создавать максимально комфортные условия для вкладчиков. Без изучения мирового опыта это в принципе невозможно. Наши ближайшие соседи, наши друзья обладают этим опытом. Более того, Российская Федерация, агентство по страхованию вкладов, в прошлом году было признано лучшим страховщиком депозитов.

Юрий Исаев, генеральный директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (Россия):

Мы вместе с руководством Национального банка исходим из того, что система страхования вкладов должна быть готова к любым испытаниям. Нам сегодня удалось услышать очень много интересного о тех подходах, которые здесь есть, в республике, в отношении банковского надзора. И мы считаем, что такой обмен информацией должен проводиться на постоянной основе.