Посевная-2016: 40% площадей засеяны ранними яровыми в Беларуси

Новости Беларуси. 40% площадей засеяны ранними яровыми в Беларуси. В лидерах – Гомельская область. Завершить работы по всей стране аграрии планируют в течении ближайших 10 дней. Для этого есть все необходимое. В поле будет задействовано почти 10 тысяч единиц техники. На весенний сев планируется потратить почти 16 триллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Диктатура технологий должна быть. Она заключается не только в готовности техники, но полностью в технологии производства. Это и подготовка семян, это и обеспеченность минеральными заправками, удобрениями, это и защита растений.