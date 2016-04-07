Новости экономики за 07.04.2016

Новости Беларуси. В Беларуси выросли золотовалютные резервы. Положительная динамика стала возможна благодаря выпуску гособлигаций в валюте и взиманию экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Сколько золота зарезервировано в хранилище Нацбанка?

ЗОЛОТЫЕ РЕЗЕРВЫ

Золотовалютные резервы выросли более чем на 80 миллионов долларов и приблизились к отметке в 4,2 миллиарда, если считать по стандартам МВФ. При этом страна в первом квартале полностью рассчиталась по внешним и внутренним валютным долгам.

Надо отметить, что хороший финансовый результат Нацбанка стал возможен, в том числе благодаря поступлению первого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 500 миллионов долларов.

НА ПУТИ К МИЛЛИАРДУ

Новые контракты в портфелях белорусских и нижегородских компаний. Россияне будут закупать у нас сырье для производства пластмасс высокой прочности и поставлять комплектующие для выпуска лифтов. Также партнерам предстоит реализовать совместную программу по автокомпонентам.

Стороны рассчитывают на товарооборот в миллиард долларов. Пока же этот показатель на уровне 500 миллионов с положительным для Беларуси сальдо.

СТАВКИ РАСТУТ

В Беларуси выросла тарифная ставка первого разряда и составляет 298 тысяч рублей. Данная величина определяет зарплаты бюджетников, которые теперь пересчитают согласно квалификации.

Это уже второе с начала года повышение ставки. Кроме того, с февраля госструктуры делают сотрудникам дополнительные ежемесячные выплаты в зависимости от разряда.

НАЛОГОВЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

Налоговый калькулятор 2016 уже доступен на сайте профильного министерства. За считанные минуты программа поможет рассчитать сумму подоходного сбора любому человеку. Достаточно лишь определить вид дохода, его размер, наличие места основной работы и права на налоговые льготы и вычеты. Сервис, который министерство впервые предложило в минувшем году, оказался востребованным.

Сергей Шкут, пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Вы таким образом можете проверить, например, если вы работаете на предприятии, работу своего бухгалтера. Все крайне легко. Он достаточно интерактивный. Интуитивно можно пройти по всем графам. И вам будет все сразу видно и понятно.

С ЛЕГКИМ ПАРОМ

Минторг сходил в баню. Специалисты министерства откликнулись на жалобы посетителей на двукратное увеличение цен в регионах. В итоге стоимость визитов в парную снизилось в некоторых городах на 40%. Минторг рассчитал, что цена сеанса чистоты не должна превышать 65 тысяч. При такой стоимости белорусские общественные бани способны работать с положительной рентабельностью.

Белорусский рубль сегодня укрепился к доллару. По итогам торгов на бирже американская валюта потеряла 144 пункта. Курс доллара на завтра – 20 092.

Евро тоже пошел вниз – минус 94 рубля и 22 883 официальный курс на пятницу.

На фоне новостей из-за океана о снижении запасов нефти в США и росту цен на сырье, российский рубль укрепился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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