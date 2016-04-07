В Минской области возрождают овцеводство: большие планы и реальные возможности

Новости Беларуси. В центральном регионе активно возрождают овцеводство. Овцы дают не только диетическое, полезное мясо, ценятся также их шерсть. Разведением этих животных в Минской области занимаются 15 хозяйств. Среди них – фермер из Копыльского района Сepгей Сапешко. Его стадо пока небольшое, чуть больше 200 баранов. Но у агрария большие планы и реальные возможности для развития дела, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Каждый день перед сном Сергей Сапешко считает овечек. Не для того, чтобы быстрее заснуть. А потому что работа у него такая. Сергей – фермер-животновод, в его стаде сейчас больше 200 баранов. Со всем этим хозяйством мужчина справляется сам, помогают только отец и брат.

А начиналось все 4 года назад. Сергей Сапешко, бывший сотрудник милиции, решил кардинально изменить сферу деятельности. Вернулся в родную деревню и взялся хозяйничать на земле. Разводить овечек решил не случайно: когда-то этим занимались его отец и дед.

Сергей Сапешко, фермер:

В этом году исполнительным комитетом было выделено нам на приобретение два здания, которые находятся около нас для разведения овец. Получается здесь 21 га земли.