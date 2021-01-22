Прямой эфир

Председатель Могилёвского облисполкома: «Достаточно неплохо сработал восточный регион, особенно в земледелии»

22 января 2021 15:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Инвестиции, строительство социальных объектов, развитие юго-восточных территорий. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Могилевского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Назначая на эту должность Леонида Зайца, глава государства ставил задачу подтянуть регион.  

Александр Лукашенко: мы на колени не рухнем. Надо мобилизовать всё то, что есть, а потом браться за что-то новое

Председатель Могилёвского облисполкома: «Достаточно неплохо сработал восточный регион, особенно в земледелии»-1

Задачи для Могилевской области – общие для всей страны. Развитие экономики, привлечение инвестиций, поступательное развитие. В свое время на высшем уровне было принято решение о поддержке юго-восточных районов. Эта земля серьезно пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Чтобы помочь региону – разработали систему преференции и поддержки предприятий. В том числе, создали условия и для закрепления молодых специалистов.  

Председатель Могилёвского облисполкома: «Достаточно неплохо сработал восточный регион, особенно в земледелии»-4

Леонид Заяц поделился достигнутыми результатами, отметив, что пока показатели там еще не дотягивают до средне-областных, но в планах на ближайшие годы – кардинально изменить ситуацию. Специальную программу продлили еще на пять лет.  

Председатель Могилёвского облисполкома: «Достаточно неплохо сработал восточный регион, особенно в земледелии»-7

Леонид Заяц, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:  
Достаточно неплохо сработал восточный регион, особенно в земледелии. Увеличилась выручка на одного работника – на 20,3 %. Выросла заработная плата. Еще, естественно, недостаточно до уровня развития, чтобы можно было сравняться, например, со среднеобластными показателями.  

Поэтому та программа, которая принята, и те нормы указа, которые заложены, позволят нам в течение будущей пятилетки выровнять эти показатели, а по некоторым даже и выйти вперед.  

Александр Лукашенко: пандемия влияет не только на умы людей, но и на экономику

Сегодня на контроле в Могилевском облисполкоме находится 188 поручений Президента. Их выполнение также было в фокусе внимания на встрече с главой государства.  

# Сельское хозяйство # Экономика # Александр Лукашенко # Леонид Заяц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: пандемия влияет не только на умы людей, но и на экономику
22 января 2021 14:09

Александр Лукашенко: пандемия влияет не только на умы людей, но и на экономику

Александр Лукашенко: мы на колени не рухнем. Надо мобилизовать всё то, что есть, а потом браться за что-то новое
22 января 2021 10:17

Александр Лукашенко: мы на колени не рухнем. Надо мобилизовать всё то, что есть, а потом браться за что-то новое

«Главное для меня – чтобы не была разрушена единая система». О чём говорил Президент на совещании с руководством Совета министров?
21 января 2021 18:53

«Главное для меня – чтобы не была разрушена единая система». О чём говорил Президент на совещании с руководством Совета министров?