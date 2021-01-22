Председатель Могилёвского облисполкома: «Достаточно неплохо сработал восточный регион, особенно в земледелии»

Новости Беларуси. Инвестиции, строительство социальных объектов, развитие юго-восточных территорий. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Могилевского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Назначая на эту должность Леонида Зайца, глава государства ставил задачу подтянуть регион.

Задачи для Могилевской области – общие для всей страны. Развитие экономики, привлечение инвестиций, поступательное развитие. В свое время на высшем уровне было принято решение о поддержке юго-восточных районов. Эта земля серьезно пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Чтобы помочь региону – разработали систему преференции и поддержки предприятий. В том числе, создали условия и для закрепления молодых специалистов.

Леонид Заяц поделился достигнутыми результатами, отметив, что пока показатели там еще не дотягивают до средне-областных, но в планах на ближайшие годы – кардинально изменить ситуацию. Специальную программу продлили еще на пять лет.

Леонид Заяц, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

Достаточно неплохо сработал восточный регион, особенно в земледелии. Увеличилась выручка на одного работника – на 20,3 %. Выросла заработная плата. Еще, естественно, недостаточно до уровня развития, чтобы можно было сравняться, например, со среднеобластными показателями.

Поэтому та программа, которая принята, и те нормы указа, которые заложены, позволят нам в течение будущей пятилетки выровнять эти показатели, а по некоторым даже и выйти вперед.

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Сегодня на контроле в Могилевском облисполкоме находится 188 поручений Президента. Их выполнение также было в фокусе внимания на встрече с главой государства.