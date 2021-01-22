Александр Лукашенко: мы на колени не рухнем. Надо мобилизовать всё то, что есть, а потом браться за что-то новое

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 22 января состоялась встреча Президента и губернатора Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Назначая на эту должность Леонида Зайца, Александр Лукашенко ставил задачу подтянуть регион в развитии.

И сейчас очевидно, что результаты работы в целом неплохие. Несмотря на все сложности, связанные с эпидемиологической ситуацией, в 2020 году регион сработал стабильно, по уровню валового регионального продукта показал лучший результат в стране. Однако достигнутый уровень – явно не предел. Возможности области выше, считает глава государства. И поинтересовался, что еще нужно сделать, чтобы раскрыть весь потенциал региона и получить от этого максимальный эффект.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будем считать, что прошлый год (это признано во всем мире) не является критерием, не является эталоном для того, чтобы делать какие-то выводы. Будем смотреть в будущее. Но то, что вам удалось могилевчан расшевелить, это неоспоримый факт.

По многим направлениям были приняты на республиканском уровне решения, касаемо Могилевщины. К примеру, юго-восток Могилевщины, соответствующие преференции, поддержка и так далее и другие предприятия, проекты по предприятиям, поддержка в социальной сфере. То есть, вроде бы как говорят наверху, решения приняты. Но надо сконцентрироваться на их реализации.

Много неопределенностей, и это надо учитывать: и ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон – изнутри, извне. Мы, конечно, на колени не встанем, не рухнем, это однозначно, но в развитии это должны учитывать. Надо мобилизовать все то, что есть, а потом браться за что-то новое.