Александр Лукашенко: пандемия влияет не только на умы людей, но и на экономику
Новости Беларуси. Инвестиции, строительство социальных объектов, развитие юго-восточных территорий. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Могилевского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Назначая на эту должность Леонида Зайца, глава государства ставил задачу подтянуть регион.
Главный акцент разговора – провести ревизию проделанной в области работы за 2020 год и наметить планы на ближайшее будущее.
Несмотря на все сложности, связанные с эпидемиологической ситуацией, в 2020-м регион сработал стабильно. По уровню валового регионального продукта показал лучший результат в стране – почти 101 %. Выросли промышленное производство, сельское хозяйство и заработная плата. А значит, и благосостояние людей.
Но даже этот уровень – явно не предел. Возможности области выше, считает глава государства. Резервы есть прежде всего в прошлых недоработках и ошибках.
Александр Лукашенко поинтересовался, что еще нужно сделать, чтобы раскрыть весь потенциал региона и получить от этого максимальный эффект. При этом Президент отметил, что надо учитывать, что 2021 год особенный.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы по своему ВРП – региональному продукту – 101 % примерно сработали. Неплохой показатель, в этом отношении надо отдать должное. Но все остальные показатели у нас желают быть лучше. Поэтому видеть только положительное и не обращать внимания на то, где надо поднапрягаться, это будет неправильно – значит, мы просто остановимся в развитии (читать далее).
Поэтому прошу иметь в виду, Леонид Константинович, что, как я вчера говорил, год особенный – 2021-й. Особенный тем, что он абсолютно неопределенный, определенностей никаких нет. Мы не знаем, как будет развиваться мировая экономика (очень большое падение), мы не знаем, как будет развиваться пандемия, которая влияет не только на умы людей, но, как видим, и на экономику. Мы не знаем, как глобальные процессы в мире пойдут – вы видите, какая турбулентность даже в оплоте демократии (читать далее).