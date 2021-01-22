Александр Лукашенко: пандемия влияет не только на умы людей, но и на экономику

Новости Беларуси. Инвестиции, строительство социальных объектов, развитие юго-восточных территорий. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Могилевского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Назначая на эту должность Леонида Зайца, глава государства ставил задачу подтянуть регион. Главный акцент разговора – провести ревизию проделанной в области работы за 2020 год и наметить планы на ближайшее будущее.

Несмотря на все сложности, связанные с эпидемиологической ситуацией, в 2020-м регион сработал стабильно. По уровню валового регионального продукта показал лучший результат в стране – почти 101 %. Выросли промышленное производство, сельское хозяйство и заработная плата. А значит, и благосостояние людей.

Но даже этот уровень – явно не предел. Возможности области выше, считает глава государства. Резервы есть прежде всего в прошлых недоработках и ошибках. Александр Лукашенко поинтересовался, что еще нужно сделать, чтобы раскрыть весь потенциал региона и получить от этого максимальный эффект. При этом Президент отметил, что надо учитывать, что 2021 год особенный.