Прямой эфир

Председатель Госкомвоенпрома: все возможные системы менеджмента качества внедрены на наших предприятиях

23 июня 2021 18:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. MILEX – это возможность показать себя отдельно каждому предприятию военпрома, найти клиентов и наладить связи с новыми партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 июня в ходе выставки заместитель министра обороны Беларуси провел встречи с министром оборонной промышленности Пакистана и вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Итог – договоренность о дальнейшем сотрудничестве по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. А интерес есть, ибо наша страна всегда отвечает за качество своего продукта.

Председатель Госкомвоенпрома: все возможные системы менеджмента качества внедрены на наших предприятиях-1

Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома Беларуси:
Все возможные системы менеджмента качества внедрены на наших предприятиях. Вы прекрасно знаете, что продукция в интересах Министерства обороны Республики Беларусь, Российской Федерации принимается и окончательная сдача происходит только после того, как военная приемка примет эту продукцию. А военная приемка всегда работает очень качественно, и там нельзя упустить какую-то мелочь. Однозначно продукция сдается только тогда вооруженным силам и другим воинским формированиям, когда прошла полный комплекс испытаний, все сделано согласно документации, которая также согласована и утверждена соответствующими ведомствами, и военной приемкой в частности.

Я оцениваю качество белорусской продукции как очень хорошее. Обещаю, мы продолжим работу в развитии данного направления

Председатель Госкомвоенпрома: все возможные системы менеджмента качества внедрены на наших предприятиях-4

Читайте также:

Роман Головченко на MILEX-2021: то, что видим здесь, – подтверждение правильности тактики опираться на собственные силы

Посол КНР в Беларуси: мы, конечно, выступаем против односторонних санкций в отношении Беларуси

​Выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 открылась в Минске. Что покажут?

# Предприятия Беларуси # Экономика # Дмитрий Пантус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Представитель российской горнорудной компании: когда выехал сегодня 90-тонный БелАЗ на батарейках, я немножко растерялся даже
22 июня 2021 16:05

Представитель российской горнорудной компании: когда выехал сегодня 90-тонный БелАЗ на батарейках, я немножко растерялся даже

БелАЗ презентовал новый самосвал. Его оценил председатель правительства Сахалинской области
22 июня 2021 15:54

БелАЗ презентовал новый самосвал. Его оценил председатель правительства Сахалинской области

Теперь конструкторы смогут видеть результаты своей работы. Министр промышленности Беларуси рассказал об испытательном полигоне БелАЗа
22 июня 2021 15:47

Теперь конструкторы смогут видеть результаты своей работы. Министр промышленности Беларуси рассказал об испытательном полигоне БелАЗа