Председатель Госкомвоенпрома: все возможные системы менеджмента качества внедрены на наших предприятиях

Новости Беларуси. MILEX – это возможность показать себя отдельно каждому предприятию военпрома, найти клиентов и наладить связи с новыми партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
23 июня в ходе выставки заместитель министра обороны Беларуси провел встречи с министром оборонной промышленности Пакистана и вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Итог – договоренность о дальнейшем сотрудничестве по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. А интерес есть, ибо наша страна всегда отвечает за качество своего продукта.
Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома Беларуси:
Все возможные системы менеджмента качества внедрены на наших предприятиях. Вы прекрасно знаете, что продукция в интересах Министерства обороны Республики Беларусь, Российской Федерации принимается и окончательная сдача происходит только после того, как военная приемка примет эту продукцию. А военная приемка всегда работает очень качественно, и там нельзя упустить какую-то мелочь. Однозначно продукция сдается только тогда вооруженным силам и другим воинским формированиям, когда прошла полный комплекс испытаний, все сделано согласно документации, которая также согласована и утверждена соответствующими ведомствами, и военной приемкой в частности.
Я оцениваю качество белорусской продукции как очень хорошее. Обещаю, мы продолжим работу в развитии данного направления