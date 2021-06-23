Председатель Госкомвоенпрома: все возможные системы менеджмента качества внедрены на наших предприятиях

Новости Беларуси. MILEX – это возможность показать себя отдельно каждому предприятию военпрома, найти клиентов и наладить связи с новыми партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 июня в ходе выставки заместитель министра обороны Беларуси провел встречи с министром оборонной промышленности Пакистана и вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Итог – договоренность о дальнейшем сотрудничестве по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. А интерес есть, ибо наша страна всегда отвечает за качество своего продукта.