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Представитель российской горнорудной компании: когда выехал сегодня 90-тонный БелАЗ на батарейках, я немножко растерялся даже

22 июня 2021 16:05
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Новости Беларуси. Уникальный дизель-троллейный самосвал презентовали в Жодино. Новая модель позволяет значительно экономить топливо и снижает затраты на обслуживание двигателя, при этом увеличивая скорость движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

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Представитель российской горнорудной компании: когда выехал сегодня 90-тонный БелАЗ на батарейках, я немножко растерялся даже-1

Олег Мисевра, председатель совета директоров Восточной горнорудной компании (Россия):
Когда выехал сегодня 90-тонный БелАЗ на батарейках, я немножко растерялся даже, потому что для меня это было очень приятным шоком, приятным зарядом каким-то энергии. Мы отдали предпочтение белазовской технике: из 120 единиц – порядка 100 единиц это техника БелАЗа, и это самая большая техника, это в основном 220-е машины. Сильно задумались и будем смотреть как раз вот этот БелАЗ 90-тонный с батарейками.

# БелАЗ # Экономика # Олег Мисевра # Фотофакт

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