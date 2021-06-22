Представитель российской горнорудной компании: когда выехал сегодня 90-тонный БелАЗ на батарейках, я немножко растерялся даже

Олег Мисевра, председатель совета директоров Восточной горнорудной компании (Россия):

Когда выехал сегодня 90-тонный БелАЗ на батарейках, я немножко растерялся даже, потому что для меня это было очень приятным шоком, приятным зарядом каким-то энергии. Мы отдали предпочтение белазовской технике: из 120 единиц – порядка 100 единиц это техника БелАЗа, и это самая большая техника, это в основном 220-е машины. Сильно задумались и будем смотреть как раз вот этот БелАЗ 90-тонный с батарейками.