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Предприятия Минска наращивают экспортные поставки. Подробности рассказала Надежда Лазаревич

09 марта 2023 16:42
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Новости Беларуси. Минские предприятия наращивают экспортные поставки и расширяют географию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Основные партнеры – Россия, Китай, Индия, Узбекистан и Казахстан. Ключевая роль в структуре нашего экспорта за продовольствием и легкой промышленностью. Широко на рынках представлены машиностроение и химическая индустрия.  

Предприятия Минска наращивают экспортные поставки. Подробности рассказала Надежда Лазаревич-1

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:  
Раз в неделю стараемся посетить предприятия. Я смотрю на предприятие в разрезе, нужны ли им инвестиции. Если нужны, то в каком разрезе. Как поддержать, чтобы это предприятие развивалось еще лучше, либо в объеме, либо в создании новых видов продукции по импортозамещению.  

В Минске хорошо развивается внутренний туризм. Сейчас столичные отели заполнены более чем наполовину.  

Предприятия Минска наращивают экспортные поставки. Подробности рассказала Надежда Лазаревич-4

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Надежда Лазаревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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