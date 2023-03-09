Предприятия Минска наращивают экспортные поставки. Подробности рассказала Надежда Лазаревич

Новости Беларуси. Минские предприятия наращивают экспортные поставки и расширяют географию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Основные партнеры – Россия, Китай, Индия, Узбекистан и Казахстан. Ключевая роль в структуре нашего экспорта за продовольствием и легкой промышленностью. Широко на рынках представлены машиностроение и химическая индустрия.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Раз в неделю стараемся посетить предприятия. Я смотрю на предприятие в разрезе, нужны ли им инвестиции. Если нужны, то в каком разрезе. Как поддержать, чтобы это предприятие развивалось еще лучше, либо в объеме, либо в создании новых видов продукции по импортозамещению.

В Минске хорошо развивается внутренний туризм. Сейчас столичные отели заполнены более чем наполовину.