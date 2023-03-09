Минэкономики: малообеспеченных белорусов в 2022-м стало меньше

Новости Беларуси. Уровень малообеспеченности населения в Беларуси снизился. Это данные Минэкономики по итогам 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, доля граждан с располагаемыми ресурсами ниже бюджета прожиточного минимума составила всего 3,9 %. Для сравнения, в 2021 году она была на уровне 4,1 %. Как отмечают специалисты, этому результату способствовала проводимая правительством работа по поддержанию качества жизни белорусов, включая принятие мер по повышению уровня зарплаты низкооплачиваемых работников. Несмотря на продолжающееся санкционное давление, белорусская экономика работает устойчиво и сбалансированно. А это способствует сохранению социальной стабильности в обществе.