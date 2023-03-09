Прямой эфир

Минэкономики: малообеспеченных белорусов в 2022-м стало меньше

09 марта 2023 07:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уровень малообеспеченности населения в Беларуси снизился. Это данные Минэкономики по итогам 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики: малообеспеченных белорусов в 2022-м стало меньше-1

Так, доля граждан с располагаемыми ресурсами ниже бюджета прожиточного минимума составила всего 3,9 %. Для сравнения, в 2021 году она была на уровне 4,1 %. Как отмечают специалисты, этому результату способствовала проводимая правительством работа по поддержанию качества жизни белорусов, включая принятие мер по повышению уровня зарплаты низкооплачиваемых работников. Несмотря на продолжающееся санкционное давление, белорусская экономика работает устойчиво и сбалансированно. А это способствует сохранению социальной стабильности в обществе.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минэкономики: крупный бизнес стал активнее развивать сотрудничество с предприятиями
07 марта 2023 19:20

Минэкономики: крупный бизнес стал активнее развивать сотрудничество с предприятиями

Новости экономики за 07.03.2023
07 марта 2023 19:18

Новости экономики за 07.03.2023

Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились до 7,77 млрд долларов
07 марта 2023 08:25

Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились до 7,77 млрд долларов