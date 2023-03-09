Новости экономики за 09.03.2023

Новости Беларуси. Тревожные прогнозы: на мировом рынке нефти назревает дефицит. Из-за сокращения предложения производители не смогут удовлетворить растущий спрос. Разбалансировка этих двух составляющих в итоге может привести к резкому скачку цен. Неутешительные прогнозы и по голубому топливу‎. На фоне энергетического кризиса Европу призывают продолжать экономить энергию и снижать потребление газа. Полная экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЭА: СИТУАЦИЯ С ГАЗОМ ДЛЯ ЕВРОПЫ БУДЕТ ТЯЖЕЛОЙ У Европы больше никогда не будет дешевого газа, а цены на энергетику ЕС будут значительно выше, чем у его экономических конкурентов. С таким заявлением выступил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль в Европарламенте. Высокая стоимость газа привела к тому, что часть европейских энергоемких производств остановилась. Глава МЭА предупреждает о дефиците энергии следующей зимой. Европе придется экономить газ и электроэнергию еще не менее года. Свой пессимистичный прогноз он объяснил тем, что на рынок в 2023 году поступит относительно мало дополнительного сжиженного газа, причем львиную долю его, а именно 80 %, заберет Китай, экономика которого быстро восстанавливается после отмены коронавирусных ограничений. Возвращение Китая на рынок СПГ как крупного импортера может спровоцировать жесткую конкуренцию на международных рынках и привести к росту цен.

ОПЕК ВОЗВРАЩАЕТ СЕБЕ КОНТРОЛЬ НАД РЫНКОМ НЕФТИ Инвестиции в нефтедобычу в мире будут сокращаться на 500 миллиардов долларов в год. Такие прогнозы озвучили в ОПЕК. Если капиталовложения в геологоразведку и добычу не наращивать во всем мире, в будущем страны могут столкнуться с проблемами в отношении энергетической безопасности и, соответственно, доступности энергоресурсов. Баланс между спросом и предложением на рынке нефти может нарушиться в любой момент, что приведет к резкому скачку цен. Ранее генсек ОПЕК прогнозировал, что в 2023 году уровень спроса на нефть достигнет 102 миллионов баррелей в сутки, то есть превысит допандемический. Большая часть нефти, по его словам, уйдет в азиатские страны, в том числе в Индию и КНР. На 10 тысяч работающих людей – 120 роботов. Какие предприятия роботизируются чаще?

БЕЛАЗ АКТИВНО ИНВЕСТИРУЕТ В МОДЕРНИЗАЦИЮ БелАЗ активно инвестирует в модернизацию, техническое перевооружение и реконструкцию производственных линий и станочного парка. Только в 2023 году на предприятии планируют внедрить 45 единиц новейшего оборудования для создания высокотехнологичной продукции. На заводе уже работает новая автоматическая линия гальванического цинкования, благодаря которой повысится производительность обработки и практически на треть возрастет коррозийная устойчивость деталей. Всего же по программе масштабного инвестпроекта с объемом инвестиций 415 миллионов рублей на БелАЗе планируется закупить и модернизировать 140 единиц оборудования.