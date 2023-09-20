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Предприятия Минпрома за 8 месяцев нарастили экспорт почти на 19%

20 сентября 2023 17:32
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Новости Беларуси. Предприятия Минпрома за 8 месяцев нарастили экспорт почти на 19 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятия Минпрома за 8 месяцев нарастили экспорт почти на 19%-1

До конца года промышленный сектор выпустит продукции на более чем 30 млрд рублей. По поставкам за рубеж ожидается выход на 7 млрд долларов. Это исторический рекорд – до этого экспортный максимум был в 2012 году с показателем 7,4 млрд долларов. С начала года с конвейера сошли более 42 тысяч легковых авто, их производство выросло более чем в 4 раза. Выпущено без малого 3 млн телевизоров. По производству карьерных самосвалов прирост без малого на 9 %, комбайнов – почти на треть.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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