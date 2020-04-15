Новости экономики за 15.04.2020

Новости Беларуси. Кому и в каком объеме возместят часть расходов при переходе на отопление и подогрев воды электричеством, какие ценности Государственного историко-культурного фонда Минфин передаст музеям и что чаще всего покупают за криптовалюту? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Владельцам одноквартирных жилых домов, пожелавшим провести электроснабжение для подогрева воды, отопления и приготовления пищи, возместят часть расходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписан Президентом.

Документ предусматривает компенсацию в размере 20 % от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин. Сейчас это 1080 рублей. Субсидия будет выплачиваться за счет средств местных бюджетов. Для ее получения гражданин должен быть включен в списки, формируемые соответствующими исполнительными и распорядительными органами. Сам порядок возмещения будет определен в течение трех месяцев со дня опубликования указа, то есть к середине июля 2020 года. Читайте также: В Беларуси увеличили квоты на производство спиртосодержащих антисептиков Цены на популярные овощи и фрукты в Беларуси начинают снижаться ЧАСТЬ ЦЕННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ФОНДА ПЕРЕДАДУТ В МУЗЕИ Коллекции некоторых музеев в ближайшее время пополнятся драгоценными экспонатами. Правительство решило безвозмездно передать часть предметов из Государственного хранилища ценностей Министерства финансов семи учреждениям, среди которых Национальные исторический и художественный музеи, Музей истории Великой Отечественной войны, Сморгонский историко-краеведческий и некоторые другие музеи.