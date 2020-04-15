Новости экономики за 15.04.2020
Новости Беларуси. Кому и в каком объеме возместят часть расходов при переходе на отопление и подогрев воды электричеством, какие ценности Государственного историко-культурного фонда Минфин передаст музеям и что чаще всего покупают за криптовалюту?
С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Владельцам одноквартирных жилых домов, пожелавшим провести электроснабжение для подогрева воды, отопления и приготовления пищи, возместят часть расходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписан Президентом.
Документ предусматривает компенсацию в размере 20 % от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин. Сейчас это 1080 рублей. Субсидия будет выплачиваться за счет средств местных бюджетов. Для ее получения гражданин должен быть включен в списки, формируемые соответствующими исполнительными и распорядительными органами. Сам порядок возмещения будет определен в течение трех месяцев со дня опубликования указа, то есть к середине июля 2020 года.
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ЧАСТЬ ЦЕННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ФОНДА ПЕРЕДАДУТ В МУЗЕИ
Коллекции некоторых музеев в ближайшее время пополнятся драгоценными экспонатами. Правительство решило безвозмездно передать часть предметов из Государственного хранилища ценностей Министерства финансов семи учреждениям, среди которых Национальные исторический и художественный музеи, Музей истории Великой Отечественной войны, Сморгонский историко-краеведческий и некоторые другие музеи.
Среди передаваемых ценностей ордена, нагрудные знаки, кольца, часы, ложки, вилки, чашки, а также монеты разных стран, в том числе Австро-Венгрии, Кубы, Польши и Российской империи.
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ОБЛАДАТЕЛЕЙ КРИПТОВАЛЮТ ТРАТИТ ИХ НА ЕДУ И ОДЕЖДУ
Многие из тех, кто никогда не связывался с криптовалютами, ожидаемо считают, что транзакции, которые невозможно отследить, чаще всего используются для оплаты противозаконных товаров. Однако проведенный опрос показал, что обладатели таких «монет» чаще всего, почти в 40 % случаев, тратят их на еду, одежду и акции. А покупки в «даркнете» делали только 10 % анонимно опрошенных.
Кстати, самой первой покупкой, совершенной за биткоины в 2010 году, стала именно пицца.