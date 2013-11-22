Новости Беларуси. Прогремевшее на всю страну предприятие «Борисовдрев» 22 ноября посетила межведомственная комиссия. Две недели назад здесь побывал президент. Эта поездка закончилась громкими увольнениями. Тогда же была создана и рабочая группа, которая инспектирует выполнение программы по модернизации предприятий деревообработки.

Ситуацию изучали неделю. Речь о заводах в восьми городах. И вот вновь «Борисовдрев». Здесь мало что изменилось. Так, санитарное состояние признано худшим, чем на всех проверенных предприятиях. Представители Комитета госконтроля констатировали, что из-за отсутствия дееспособного бизнес-плана возросла сумма требуемых инвестиций более, чем в два раза – до 109 млн долларов. Это повлечет за собой и то, что срок окупаемости предприятия увеличится на 4 года – до 18 лет. Соответствующим службам поручено устранить недостатки в кратчайшие сроки, сообщили в программе .

В ближайшее время будет готова и проектная документация на строительство новых линий, из-за которых борисовчане не могли завершить монтаж оборудования в новом цехе. Банкам поручено завершить финансирование – выделить недостающие средства.

Валерий Стадольник, председатель Комитета государственного контроля Минской области:

На наш взгляд, задержка модернизации прежде всего связана с нерасторопностью заказчика, слабостью проектной организации, наверное, в большой степени виноват и подрядчик, который не обеспечивал даже при наличии достаточного финансирования должные темпы работ. Выявлены существенные нарушения законодательства, которые легли в основу уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами в отношении должностных лиц.

Владимир Миронович, председатель Борисовского районного исполнительного комитета:

Сейчас строительные организации усиленно работают, привлечены дополнительные строительные силы, привлечен еще дополнительный трест (стройтрест № 3) для того, чтобы в указанный срок был выполнен полный комплекс модернизации данного предприятия.