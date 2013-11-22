Законопроект о противодействии монополистической деятельности приняли в Беларуси

Новости Беларуси. Сдающих в аренду льготное жильё будут привлекать к ответственности. Соответствующие поправки в законодательство приняли сегодня депутаты в первом чтении. Ни такое жильё, ни его часть нельзя будет сдавать до полного погашения кредита. Касается это договоров найма и аренды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, законопроект о противодействии монополистической деятельности приняли в первом чтении депутаты. Смысл документа — обеспечить развитие здоровой конкуренции, защитить права собственников и интересы потребителей.

Дмитрий Харитончик, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Вводится запрет на злоупотребление или на принятие каких-то актов государственными органами, должностными лицами, запрещающих или ограничивающих конкуренцию с перемещением товаров, их перемещением, движением. Другими словами, если где-то раньше у нас еще могло, допустим, в какой-то области существовать ограничение по перемещению товара из одной области в другую, то сейчас этого быть абсолютно не должно. Этот закон уже позволит намного упростить или облегчить процедуру работы на товарном рынке для всех хозяйствующих субъектов.