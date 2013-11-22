Проект бюджета-2014 Беларуси: средняя зарплата в $625, налог на авто, приватизация и приоритет частной застройке

Новости Беларуси. Главные экономические новости 22 ноября приходили из Овального зала. Здесь обсуждали основной финансовый документ страны на 2014 год – проект республиканского бюджета-2014. Ожидается, что в полном объеме будут профинансированы все социально значимые статьи. Необходимой мерой считают введение госпошлины на допуск к движению транспортных средств. Она может составить от 3 до 5 базовых величин в год. Это позволит привлечь в доходную часть бюджета 1 трлн белорусских рублей.

Его тщательно готовят и детально просчитывают еще с нынешней весны. Главный финансовый документ, по которому будет жить вся страна в 2014 году, планируют принять уже в декабре. 22 ноября Правительство и парламентарии встретились, чтобы обсудить принципиальные моменты.

Депутаты и сенаторы включились в работу над проектом бюджета еще тогда, когда документы были в Совмине. Это позволило обсудить актуальные вопросы в регионах и внести корректировки, что называется, «от жизни». Однако остались спорные моменты. К примеру, налог на авто. Правительство предлагает брать с владельцев машин сбор в государственную казну – для благоустройства дорог.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Как предложение – введение государственной пошлины за выдачу разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Да, мера, может быть, и непопулярная, но мы бы Правительством просили вас поддержать это предложение.

Для «Жигулей» это 390 тысяч в год. За «Фольксваген» – чуть больше – 650. А за «Мерседес» надо будет выложить миллион всего лишь. На целый год. Но это все пойдет целевым образом на дороги.

Близкая для каждого тема – зарплата. Средняя в 2014 году запланирована на уровне 625 долларов, в 2013-м она дотянула почти до 600. Три года назад эта сумма была на треть меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается «большого кошелька», золотовалютные резервы намерены увеличить за счет приватизации.

Михаил Мясникович:

Для нас этот вопрос судьбоносный, единой промышленной политики. Почему он, может, не столь актуален для наших коллег России и Казахстана? У них преобладает сырьевая экономика. Для нас же промышленность, ее развитие, модернизация, сельское хозяйство – это вопрос жизни. И когда сегодня мы имеем в структуре экономики долю обрабатывающей промышленности около трети валового внутреннего продукта, то мы просто обязаны быть инновационными и искать выходы на вызовы глобального рынка.

Министр экономики посчитал: за счет продажи госактивов можно пополнить казну до 8,5 миллиардов долларов. Это хороший знак для инвесторов и безопасность национальной экономики. В 2013 году инвестиции в основной капитал будут максимальными за всю новейшую историю Беларуси – свыше 21 миллиарда долларов. Ставка также на экспорт и эффективную модернизацию.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

На инвестирование в основной капитал в 2014 году предполагается направить более 214 трлн рублей. Их них 63%, или 136 трлн, пойдет на модернизацию предприятий реального сектора экономики. На строительство с инфраструктурой жилья, которое остается приоритетом для Правительства, будет направлено 52,8 трлн рублей. Остальные 26 трлн – на социальные программы и социальные проекты.

В 2014 году на строительство арендного жилья и квартир с господдержкой запланировано 13,5 триллионов рублей кредитных ресурсов. Это больше на 60%, чем в 2013 году. Приоритет – частной застройке. К слову, жителям квартир придется с 1 января платить за коммунальные услуги больше. Курс – на ужесточение тарифов.

Николай Снопков:

Оценивается, что платежи за жилищно-коммунальные услуги семьи из трех человек, проживающей в двухкомнатной квартире, при нормативном потреблении услуг увеличится, по сравнению с декабрем 2013 года, на 117 тысяч рублей. И составит в декабре 2014 года почти 444 тысячи рублей.

Более трех часов парламентарии обсуждали, а порой и оспаривали предложения Правительства по поводу денежно-кредитной политики Беларуси на 2014 год. Чаще всего звучали вопросы регионального значения: от захвата райцентров торговыми сетями до расширения полномочий местной власти.