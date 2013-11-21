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«Ивацевичидрев» в 2014 году, есть вероятность, не сможет расплачиваться по кредитам

21 ноября 2013 18:51
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Новости Беларуси. На «Ивацевичидрев» сегодня с проверкой приехала межведомственная рабочая группа. Напомним, она курирует  выполнение программы модернизации отрасли, была создана по поручению Президента, после того, как он посетил «Борисовдрев» и жестко раскритиковал положение дел на  предприятии.

На ОАО «Ивацевичдрев» у рабочей группы основная претензия к руководству предприятия по поводу работы новой линии. Производство древесно-стружечных плит наладили год назад. Но прибыль предприятия до сих пор мизерная. Хотя в проект вложено 400 миллиардов рублей. Специалисты рабочей  группы опасаются, что если не искать выхода из ситуации, предприятие уже в следующем году не сможет расплачиваться по кредитам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Бычковский, заместитель председателя Комитета госконтроля по Могилевской области:
Просчеты и ошибки были допущены при бизнес-планировании. В качестве исходных данных были взяты заниженные сведения по затратам, в частности, на заработную плату, энергоресурсы, сырье. результат, который был продекларирован, отличается о того, что мы имеем на сегодня.

# Экономика # Деревообрабатывающие предприятия Беларуси

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