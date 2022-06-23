Прямой эфир

Более 180 инвестиционных проектов. Как устроена карта индустриализации ЕАЭС?

23 июня 2022 15:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бизнес должен знать все о предприятиях в ЕАЭС, товарах и услугах, проектах, в которые можно вложиться. Для этого в свое время была создана карта индустриализации ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 180 инвестиционных проектов. Как устроена карта индустриализации ЕАЭС?-1

И она постоянно обновляется. В ней более 180 крупных инвестиционных и значимых проектов стоимостью более 300 миллиардов долларов, более 550 технологических направлений, по которым в ЕАЭС есть необходимость в импортозамещении. Смысл карты в том и заключается, чтобы показать, в каком направлении, с какими инвестиционными проектами и какая страна работает. Чтобы мелкий и средний бизнес имел возможность инициировать кооперацию и быть субподрядчиком для выполнения различных работ.

Больше новостей экономики читайте здесь.

# ЕАЭС # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кукуруза, лён, «Халяль», молочка. Египетские импортёры хотят закупать белорусские продукты
23 июня 2022 15:43

Кукуруза, лён, «Халяль», молочка. Египетские импортёры хотят закупать белорусские продукты

Новости экономики за 23.06.2022
23 июня 2022 15:41

Новости экономики за 23.06.2022

В России предлагают создать криптозолотой рубль
22 июня 2022 15:50

В России предлагают создать криптозолотой рубль