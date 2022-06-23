Более 180 инвестиционных проектов. Как устроена карта индустриализации ЕАЭС?

Бизнес должен знать все о предприятиях в ЕАЭС, товарах и услугах, проектах, в которые можно вложиться. Для этого в свое время была создана карта индустриализации ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И она постоянно обновляется. В ней более 180 крупных инвестиционных и значимых проектов стоимостью более 300 миллиардов долларов, более 550 технологических направлений, по которым в ЕАЭС есть необходимость в импортозамещении. Смысл карты в том и заключается, чтобы показать, в каком направлении, с какими инвестиционными проектами и какая страна работает. Чтобы мелкий и средний бизнес имел возможность инициировать кооперацию и быть субподрядчиком для выполнения различных работ.