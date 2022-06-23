Новости экономики за 23.06.2022
Новости Беларуси. Египетские импортеры хотят закупать белорусскую молочку и растительное масло. Готов ли Национальный центр маркетинга содействовать в установлении новых деловых контактов? Увеличение объемов биржевой торговли с регионами РФ – одно из приоритетных направлений внешнеторговой политики биржи. В поставках какой продукции через биржевую площадку заинтересованы российские потребители.
Обо всем подробнее Наталья Надольская в экономическом обзоре дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые биржевые сделки по поставке аминокислот в Башкортостан заключила БНБК
Первые биржевые сделки по поставке аминокислот в Башкортостан заключила Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Увеличение объемов биржевой торговли с регионами РФ – одно из приоритетных направлений внешнеторговой политики биржи. Активно развивается сотрудничество с компаниями из Ленинградской, Московской, Брянской областей, а также с деловыми кругами Алтайского и Краснодарского краев. К слову, к 1 июля БНБК начнет свой первый полноценный производственный год, а в 2023 планирует выйти на полную проектную мощность и произвести продукции на 700 миллионов долларов.
Цены на электроэнергию в Европе взлетели до шестимесячного максимума
Цены на электроэнергию в Европе взлетели до шестимесячного максимума после того, как Германия активировала второй из трех уровней плана действий в чрезвычайных ситуациях с газом. Берлин пошел на это после сокращения поставок российского газа по «Северному потоку» на 60 %. Стоимость электроэнергии в Германии на следующий год выросла на Европейской энергетической бирже на 3,6 % – до 254 евро за мегаватт-час, что является самым высоким показателем с декабря 2021 года. Французский эквивалент вырос на 1,6 % и достиг 320 евро за МВт/ч – также максимума за последние полгода.
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