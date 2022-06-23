Новости экономики за 23.06.2022

Обо всем подробнее Наталья Надольская в экономическом обзоре дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Египетские импортеры хотят закупать белорусскую молочку и растительное масло. Готов ли Национальный центр маркетинга содействовать в установлении новых деловых контактов? Увеличение объемов биржевой торговли с регионами РФ – одно из приоритетных направлений внешнеторговой политики биржи. В поставках какой продукции через биржевую площадку заинтересованы российские потребители.

Первые биржевые сделки по поставке аминокислот в Башкортостан заключила Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Увеличение объемов биржевой торговли с регионами РФ – одно из приоритетных направлений внешнеторговой политики биржи. Активно развивается сотрудничество с компаниями из Ленинградской, Московской, Брянской областей, а также с деловыми кругами Алтайского и Краснодарского краев. К слову, к 1 июля БНБК начнет свой первый полноценный производственный год, а в 2023 планирует выйти на полную проектную мощность и произвести продукции на 700 миллионов долларов.

Цены на электроэнергию в Европе взлетели до шестимесячного максимума