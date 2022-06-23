Кукуруза, лён, «Халяль», молочка. Египетские импортёры хотят закупать белорусские продукты

Перспективными для экспорта сочли также мясную продукцию с сертификатом «Халяль», масличные семена, в частности лен, а также кукурузу и другие продукты. В свою очередь египетская сторона предложила поставлять на белорусский рынок овощи, фрукты и морепродукты. Запросы от заинтересованных в поставках конкретных видов продукции будут обработаны Национальным центром маркетинга это поможет в установлении новых деловых контактов.

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