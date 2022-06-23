Прямой эфир

Кукуруза, лён, «Халяль», молочка. Египетские импортёры хотят закупать белорусские продукты

23 июня 2022 15:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Египетские импортеры хотят закупать белорусскую молочку и растительное масло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кукуруза, лён, «Халяль», молочка. Египетские импортёры хотят закупать белорусские продукты-1

Перспективными для экспорта сочли также мясную продукцию с сертификатом «Халяль», масличные семена, в частности лен, а также кукурузу и другие продукты. В свою очередь египетская сторона предложила поставлять на белорусский рынок овощи, фрукты и морепродукты. Запросы от заинтересованных в поставках конкретных видов продукции будут обработаны Национальным центром маркетинга это поможет в установлении новых деловых контактов.

Больше новостей экономики читайте здесь.

# Беларусь-Египет # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 23.06.2022
23 июня 2022 15:41

Новости экономики за 23.06.2022

В России предлагают создать криптозолотой рубль
22 июня 2022 15:50

В России предлагают создать криптозолотой рубль

ЕЭК: принято решение создать комиссию по импортозамещению и кооперации
22 июня 2022 15:49

ЕЭК: принято решение создать комиссию по импортозамещению и кооперации