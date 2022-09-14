Новости экономики за 14.09.2022

Жители Новосибирска выступают с инициативой проведения ярмарок потребительских товаров белорусских производителей. За счет какой продукции можно увеличить экспортные потоки? Юридические лица стали брать больше кредитов в российских рублях и меньше в долларах. Как доллар исключают из всех сегментов экономики? И какой еще один шаг сделан на пути интеграции экономик России и Беларуси? Подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ПОРОГ БЕСПОШЛИННОЙ ПОКУПКИ ТОВАРОВ В ЕАЭС МОГУТ СОХРАНИТЬ ДО ИЮЛЯ 2023

С 1 октября порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах на территории ЕАЭС может быть сохранен на текущем уровне в 1 000 евро. Россия готовит предложение в Евразийскую экономическую комиссию о продлении действующей нормы еще на 9 месяцев. До 1 апреля gпошлиной не облагался объем покупки в 200 евро. По решению ЕЭК новый порог действует до 1 октября 2022 года, распространяется на товары личного пользования. В случае, если стоимость посылки превышает 1 000 евро или ее вес составляет более 31 килограмма, необходимо оплатить пошлину в размере 15 % от стоимости заказа. При этом сумма выплаты должна быть не менее 2 евро за килограмм. БЖД УВЕЛИЧИТ КОЛИЧЕСТВО ВАГОНОВ И ПОЕЗДОВ НА НЕКОТОРЫХ МАРШРУТАХ. FLYDUBAI ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕЙСЫ В МИНСК