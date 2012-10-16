Правительство Беларуси: Развитием товаро-проводящих сетей за границей следует заниматься активнее

Новости Беларуси. Развитием товаро-проводящих сетей за границей следует заниматься активнее. Это отметили в Правительстве, где обсуждалась тема продвижения белорусских товаров за рубеж.

Определенные успехи здесь есть, но работа ведется недостаточно эффективно. При этом статистика говорит, что темпы роста при реализации продукции через товаро-проводящие сети выше стандартных методов продаж. Сейчас наиболее активное участие в создании такого рода товаро-проводников ведут Минпром, Беллегпром и Департамент фармацевтической промышленности Минздрава.

В Правительстве планируют отслеживать экспорт отечественной продукции по всей цепочке: от производителя до конечного покупателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Вопросы борьбы за рынки сырья, рынки продаж выходят за пределы экономической категории. Это элементы национальной безопасности. Умеем ли мы грамотно торговать? Системных недостатков нет. Но на основании материалов проверок выявляется, что существенная прибыль формируется за пределами страны и мы не всегда на это влияем.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Товаро-проводящая сеть белорусских производителей развинчивается. Сегодня субъекты с белорусским капиталом в 36 странах. Они поставили продукции в этом году на 2 млн 400 тысяч долларов. Это больше, чем в прошлом году на 117%. Это показывает динамизм развития.