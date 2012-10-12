Александр Лукашенко поручил ликвидировать наблюдательные советы на «Спартаке» и «Коммунарке»

Новости Беларуси. Улучшить работу с экспортом. Такую задачу 12 октября перед кондитерской отраслью поставил президент страны, посещая производство «Коммунарки». Это второе по объемам выпуска продукции предприятие кондитерской промышленности Беларуси после «Спартака».

В девяностые «Коммунарка», как другие предприятия отрасли, сохранились благодаря волевому решению Президента. Модные тогда схемы приватизации позволяли в общем-то скупить раскрученные советские бренды за бесценок. Расчет главой государства делался на развитие отрасли. Ведь это тысячи рабочих мест по стране. Знакомые покупателям конфеты — хороший товар на рынке. То есть налоги в бюджет страны и зарплаты кондитерам. Кстати, на «Коммунарке», по словам директора, она за сентябрь в среднем составила 7 миллионов белорусских рублей.

Глава государства ознакомился с производством. Президенту продемонстрировали возможности новой линии. Ее мощности – от 2,5 до 6 тонн вафельных конфет в смену. За последний год фабрика освоила почти три десятка новых видов кондитерских изделий. Продукцию экспортируют в 16 стран мира как ближнего, так и дальнего зарубежья.

Тем не менее, импортируется в республику порядка 60 тысяч тонн кондитерских изделий. Если в 2005 году доля реализации отечественных изделий на белорусском рынке составляла свыше 90%, то за истекший период текущего года – немногим более 70.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы должны работать, покупать сырье по минимальной цене, здесь сокращать себестоимость на производстве и больше получать от продаж. По-моему, мы, экономисты, разговариваем с вами на одном языке. Другой схемы в мире не придумано. Все сводится к этому.

И 12 октября глава государства дал поручение ликвидировать наблюдательные советы на «Спартаке» и «Коммунарке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Я поручал серьезнейшим образом проанализировать все, что происходило на этих предприятиях, начиная с советских времен: как они приватизировались, к кому они попали в руки, как оценивались, – и принять решение в суде. По-моему, суд принял решение. Решение суда не исполнил кто? Наблюдательные советы. С завтрашнего дня оба наблюдательных совета ликвидировать. Решения суда безоговорочно должны выполняться, а потом вы имеете право обжаловать это решение.

Мое решение однозначное, не глядя ни на каких инвесторов и инвестиционный климат. Поэтому с завтрашнего дня предприятия должны функционировать так, как функционировали ранее. Я пока еще не говорю о долях акций, процентах, инвесторах. Я просто пока говорю об управлении предприятиями.

С завтрашнего дня руководители предприятий принимают решение единолично, как государственные предприятия, забыв о том, что у них когда-то был наблюдательный совет. А осуждать меня или одобрять – это уже дело вкуса.

Во-первых, как со стороны акционеров и органов власти, слишком часто поднимался на уровне Президента вопрос о будущем «Коммунарки» и «Спартака», как и всей кондитерской промышленности.

Была дана масса поручений, все документы у меня как раз здесь находятся, для того, чтобы здесь был наведен порядок.

«Коммунарка», «Спартак» и аналогичные предприятия – это народные предприятия и это предприятия для детей. Этим все сказано. Сколько бы не стоили наши кондитерские изделия (шоколадки, мармеладки, карамели и прочее), отец и мать все равно для ребенка их купят. А значит - это стратегические предприятия. Они будут всегда.

В ходе совещания были озвучены факты недобросовестного делового поведения инвестора. В частности, связанные с незаконным приобретением контрольных пакетов акций предприятий, созданием посреднических структур, которые поставляли сырье фабрикам по завышенным ценам, а также перепродавали готовую продукцию на внешние рынки на невыгодных условиях для отечественных производителей.

Примерно треть всего производства - в руках иностранного инвестора. Американский бизнесмен Новиков скупил акции в обход законодательства. Например, на «Коммунарке», изначально имея долю ценных бумаг в 7%, он приобретал дополнительные акции в обход и гор-, и облисполкома, хотя они сначала должны предлагаться этим организациям. Суд вынес решение, что законодательство было нарушено. Следовательно, контрольный пакет Новиков получил с нарушениями.

Сегодняшнее совещание это результат своеобразного расследования. Здесь и представители правительства, госконтроля, прокуратуры, администрации Президента, и сами директора. Правда, инвестор, несмотря на приглашение, не прилетел. Выяснилось, например, что поставки какао-бобов на предприятия делались не через биржу, а через единственного посредника компании-инвестора. Цена за тонну могла отличаться от рыночной сразу на несколько сотен долларов. Разница шла в карман Новикову. А предприятию, получается, надо было покрывать дополнительные расходы.

Сергей Сидько, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ:

Производство застоялось на месте, оно отстает от мировых аналогов. И просто использовать и эксплуатировать этот бренд на протяжении 50 лет – оно недопустимо. Предприятие остановилось в своем развитии.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Слабая маркетинговая стратегия предприятия, нет агрессивности, как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках. Нет рекламы нужной, нет выставки-продаж, нового ассортимента. То есть мы работаем куда пойдем, привыкли работать к административным ресурсам.

Отдельная тема — схема поставок конфет в Россию. Снова только один посредник от инвестора Новикова. С ним «Коммунарка» заключила контракт аж на 25 лет вперед. Монополист покупал товар по одной цене, продавал – по другой. Почти вдвое больше. Накрученная разница снова оседала в кармане Новикова, создавшего этого посредника. Как выяснилось, директора даже не знали суммы возможной упущенной выгоды.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Этот эксклюзивный договор есть не только у «Коммунарки», но и у «Слодыча».

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Зачем нужно было заключать договор на 25 лет? Может, нам директоров тоже отвести от управления предприятием? По крайней мере, этих, и попробовать с другими поработать. Ну что тут разбираться. Они будут сейчас говорить свое, вы будете тут приводить какие-то факты.

Давайте так поступим. Мы их не обидим, мы их сейчас пошлем на другие предприятия. Там, где Новиков им мешать не будет. Они же не понимают, что надо работать на народ, на людей, а не на Новикова.

Они что, не понимаю, что в одних руках – поставка сырья, в одних – производство и сбыт. И они сами же не во всем разбираются. Я могу голову положить на плаху, имея ту информацию, которую я имею, что он им дополнительно платит деньги. Им это выгодно. А то, что у нас люди на «Коммунарке» и «Спартаке» имеют хорошие доходы – это не заслуга их. Это отчасти только заслуга их, но не его. Это потому что продукция сегодня идет, она покупается.

Каких бы то ни было веских аргументов, объясняющих почему производственный ресурс кондитерских предприятий пополнял карман инвестора Новикова в ущерб всем другим интересам, директорами «Коммунарки» и «Спартака» озвучено не было. Сиюмитная коммерческая, а то и личная выгода оказалась важнее эффективности целой отрасли. Можно сказать, управленцы оказались под полным контролем инвестора, а стратегическое направление экономики — под ударом.

Президент потребовал навести порядок в отрасли.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

В течение октября по кондитерской промышленности надо навести идеальный порядок. Это, во-первых. Все предприятия, которые когда-то были приватизированы, розданы и прочее, в течение октября проблему закрыть. Все они должны быть государственными предприятиями.

Государство должно иметь контрольный пакет акций, чем больше – тем лучше. И напрямую ими управлять. Дивиденды выплачивать только тогда, когда слишком появился большой жир. Ибо мы через три года ни дивидендов не будем иметь, ни предприятий. Запомните, это мое решение. Не моих помощников, советников и так далее и тому подобное, как это пытаются представить. Все! Это мое решение!

Народное должно работать. Если пришел частник и не работает, значит предприятие, пока оно не уничтожено, надо вернуть народу. Это у вас срок – октябрь месяц. Поняли? Выполняйте!

Программа должна быть к 15 году реализована и мы должны закрыть внутренний рынок и значительно увеличить продажу на внешних рынках. Сегодня ни в Казахстан, ни в Россию, ни на другие рынки никто не препятствует поставкам. Более того, я не знаю, почему вы не работаете в Венесуэле?! Мы же там проводили когда-то выставку, и меня президент просил, у них же вообще нет кондитерских фабрик, по большому счету, дайте, продайте нам. Мы сейчас посмотрим, что вы поставили туда после этой просьбы. Это же богатая страна!

Сроки для решения этих задач определены самые краткие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.