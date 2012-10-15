Александр Лукашенко: Ситуация переломлена и три дня последних Нацбанк валюту скупал

Новости Беларуси. Сегодня Президент Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Михаила Мясниковича. За девять месяцев этого года отечественная экономика продемонстрировала рост в реальном секторе и сельском хозяйстве. Зафиксировано также увеличение вкладов, что по мнению экспертов, говорит о доверии белорусов к национальной банковской системе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Александр Лукашенко:

Я отслеживаю ситуацию, насколько это возможно, на валютном рынке. Меня, конечно, удовлетворяет, что уже произошел перелом там после этих политических вакханалий и действий нашей так называемой оппозиции, которая запугивала население через СМИ и интернет, порождая некие «девальвационные ожидания» (правильно?).



Михаил Мясникович:

Да.



Александр Лукашенко:

Ситуация переломлена и три дня последних Нацбанк уже валюту скупал. Это хороший сигнал на укрепления белорусского рубля. Это надо делать.

Наша национальная валюта должны быть не излишне прочной, крепкой, чтобы экспорт не повалить, но и искусственно в угоду каким-то политическим моментам нам не надо ее ослаблять.

Поэтому Нацбанк проводит абсолютно правильную политику, что начал укрепление белорусского рубля

Мы видим и среди так называемых предпринимателей поворот произошел: они тоже начинают торговать по курсу фактически Нацбанка и даже ниже. Это мы проверяли три дня эту ситуацию. Но я говорю не чтобы Вас успокоить: кой наметился успех, военным языком говоря, на каком-то направлении, его надо развивать. А развивать Вы знаете чем, лучше меня.



Михаил Мясникович:

Уважаемый Александр Григорьевич! Экономика работает стабильно, Вы знаете. В промышленности - 107,7%, 105% - сельское хозяйство, товарооборот растет, депозиты юридических и физических лиц растут. Это сказывается на стабилизации валютного рынка.

В ходе встречи были затронуты и вопросы развития регионов. Хорошо зарекомендовала себя практика создания базовых районов в областях. Александр Лукашенко одобрил подход в отношении системы образования с большим уклоном на практику. Речь идет о том, чтобы подготовка специалистов начиналась, что называется, со школьной скамьи. А предприятия концентрировали всю цепочку обучения, включая лицеи, колледжи, университет, научно-исследовательскую часть и производство.

Кроме того, рассмотрены вопросы, связанные с выполнением поручения Президента о закреплении должностных лиц за проблемными предприятиями.

Михаил Мясникович:

Президент жестко указал Правительству на те недостатки, которые есть в работе в сфере материального производства, для того, чтобы, не отказываясь от приватизации и реформирования отношений собственности, все должно быть прозрачно, понятно. И центры формирования прибыли должны осуществлять в Республике Беларуси, а не где-то за ее пределами.