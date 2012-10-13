Отопление и электроэнергия подорожают в Великобритании на треть. Жители запасаются пледами и грелками

Похоже, многих британцев волнуют сегодня не столько демократические ценности, сколько цены. Цены на коммунальные услуги резко выросли. И в Великобритании появилось понятие – топливные бедняки – те, кто не способны оплатить стоимость электричества и отопления.

Стоимость отопления и электроэнергии для англичан, в ближайшее время, может подорожать в ближайшее время на треть. Дело в том, что коммунальные платежи британцы оплачивают по тарифным планам — система похожа на расчеты за мобильную связь. И так совпало, что именно сейчас заканчивается срок действия восьми самых популярных, и, соответственно, самых дешевых пакетов. Эксперты предсказывают рост недовольства среди жителей островов. Ведь, по официальным данным, и так около шести миллионов британцев считаются «топливными бедняками».

Шестидесятивосьмилетняя Венди Сейдж оказалась за чертой топливной бедности после того, как вышла на пенсию. Дети давно разъехались, муж ушел в другую семью. И теперь Венди приходится одной оплачивать содержание большого и полупустого дома. Рисование позволяет миссис Сейдж скрасить одиночество. Однако с наступлением холодов Венди приходится отказываться от своего хобби — пальцы замерзают. А на дополнительное отопление просто нет денег.

Венди Сейдж, жительница Лондона:

Газ для меня очень дорогой. Мои доходы не позволяют мне найти такие средства на оплату счетов. В последнее время это стало большой проблемой для меня. Ведь пенсия почти не повышается, а коммунальные платежи постоянно растут... То же самое и с ценами на продукты питания. Вообще, стоимость жизни в Великобритании очень высокая, и так не должно быть.

Считается, что «топливная нищета» наступает тогда, когда семья тратит на оплату коммунальных платежей более десяти процентов своих доходов. За последние несколько лет количество таких домашних хозяйств в Великобритании удвоилось. По оценкам экспертов, к 2016 году в группе энергетической бедности окажутся 7 миллионов семей. Или — каждая четвертая. А ведь именно к этому сроку власти обещали вообще искоренить такую проблему.

Джонатан Стерн, программный директор исследовательской компании:

Мы сталкиваемся с огромным количеством случаев, когда семьям приходится принимать трудные решения: отапливать дом или платить за еду. Мы часто видим, как мерзнут старики, семьи с маленькими детьми, потому что им не хватает средств на электричество или газ.

Начиная с 2000 года нуждающимся из бюджета выделили около 25 миллиардов фунтов для того, чтобы помочь оплатить отопление. Кроме того, правительство запустило программу под кодовым названием «Теплый фронт». Суть ее в том, что за бюджетные деньги «топливным беднякам» утепляли дома. Но согреться таким образом удалось не всем.

Джонатан Стерн, программный директор исследовательской компании:

В Соединенном Королевстве, это по официальной информации, от холода ежегодно умирает 27.000 человек. В Скандинавских странах, где температуры зимой гораздо ниже, этот показатель значительно меньше. Это недопустимо, что в 21 веке многие страдают от холода и еле сводят концы с концами, чтобы согреться. Мы считаем, что нужно больше инвестиций со стороны правительства, чтобы защитить самые бедные слои населения.

Из-за увеличения стоимости энергоносителей даже Елизавета Вторая формально оказалась под угрозой попадания в категорию «топливных бедняков». Сейчас на обогрев своих четырех дворцов и одного замка королева тратит несколько миллионов долларов в год. Это чуть больше восьми процентов монарших доходов. Между прочим, в середине двухтысячных Елизавета Вторая уже попыталась обратится в фонд помощи неимущим с просьбой выделить деньги для отопления королевской жилплощади. Запрос, правда, отклонили из-за боязни вызвать громкий скандал.

В ожидании дальнейшего роста стоимости «коммуналки» многие британцы начали запасаться знаменитыми шотландскими пледами. Шерстяное покрывало в сочетании с чашечкой горячего черного чая позволяет хоть как-то бороться с холодом в доме. А вот чтобы спать можно было с выключенным отоплением, многие берут с собой в постель грелки. Но все эти народные средства вряд ли помогут, если зима, как обещают синоптики, будет по-настоящему холодной.