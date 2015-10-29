Правительство Беларуси доработает меры по развитию бизнеса в регионах в течение 2-3 недель

Новости Беларуси. Большая польза для малого бизнеса. Правительство предлагает усовершенствовать условия предпринимательства в регионах Беларуси, они прописаны в Декрете №6. Преференции для бизнесменов малых и средних городов стали стимулом создания новых производств и рабочих мест в регионах. Но время показало: документ надо совершенствовать, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мебельном бизнесе Александр уже более 10 лет. Начинал с банальной торговли, а позже организовал собственное производство корпусной мебели – от шкафов и кухонь до торгового оборудования. Для него – это дело жизни. Для еще двух десятков сотрудников – работа с достойной зарплатой.

Три года назад бизнесмен задумал модернизацию своего небольшого производства. Как раз в это время вышел Декрет о поддержке предпринимателей в малых городах. Александр воспользовался бонусами: итальянское оборудование и два грузовика приобрели без уплаты таможенных пошлин. Это стало толчком для бизнеса. И сегодня подумывает о загрузке цеха в две смены.

Александр Гуторев, директор мебельного производства:

Очень помог. Сэкономили порядка 1,5 миллиардов рублей. Производительность выросла в несколько раз, качество повысилось. Ушли от конкурентов далеко вперед.

Не секрет, что центрами деловой активности становятся столица и крупные города. Но подписанный три года назад президентом Беларуси Декрет №6 по поддержке предпринимателей в небольших населенных пунктах был направлен на то, чтобы бизнес выходил за МКАД.

По документу, например, на семилетний период со дня госрегистрации коммерческие организации освобождались от налога на прибыль, а ИП от подоходного налога. И те и другие могли не уплачивать налог на недвижимость и отчисления на инновационные фонды. Освобождались от обязательной продажи иностранной валюты и госпошлины за выдачу специальных разрешений на отдельные виды деятельности.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Три года действует декрет. Я бы хотел задать прежде всего такой вопрос: какой эффект от этого декрета и как развиваются регионы — мы получили тот эффект, на который мы рассчитывали, или нет? Второй вопрос: сохранится ли в результате изменений направленность декрета на стимулирование инвестиций в производство? И третий: вносимые изменения достаточны для активизации процесса создания новых предприятий в малых городах и сельской местности или нет?

То есть стояла задача сделать небольшие населенные пункты более удобными для бизнеса. По задумке, стимулы для предпринимателей должны были стать активаторами роста для городков Беларуси. Правительство констатирует: эффект есть. За 2,5 года субъектов предпринимательства в малых городах и на селе стало больше на треть. В Могилевской области их количество и вовсе удвоилось. В больших городах такого бума не наблюдалось.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Самое главное — было создано 38 тысяч новых компаний. Причем в регионах, где у нас регионы традиционно депрессивные, где у нас мало инициативы. Это очень важно. Естественно, это достаточно серьезный вклад в общую копилку, бюджет, достаточно большой вклад в ВВП. Это косвенные такие результаты. Самое главное — мы создали большое количество новых рабочих мест и новых компаний в регионах.

Правда, были выявлены случаи, когда бизнесмены хитрили, подходили к делу очень формально – пользовались бонусами декрета, по сути, не создавая новых производств. Многих просто заинтересовали льготы по ввозу некоторых видов транспорта. Так что жизнь показала: нужна корректировка документа.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Было принято решение в части самого порядка создания новых предприятий. Мы очень четко определили, где и на каких условиях эти предприятия создаются. В свое время в рамках шестого Декрета было передано большое количество неиспользуемых площадей. К сожалению, некоторые предприятия до сих пор неэффективно используют эти площади. Этот вопрос мы обсудили. И был один вопрос, связанный с порядком формирования уставного фонда, где и возникла основная коллизия, где были применены некоторые штрафные санкции из-за неоднозначности толкования норм Декрета. Главой государства принято решение, что мы этот вопрос урегулируем, а средства будут компенсированы этим субъектам хозяйствования.

Президент поддержал инициативу правительства усовершенствовать Декрет по поддержке предпринимательства в малых и средних городах. На то, чтобы довести документ до ума, есть две-три недели. Такой срок дал глава государства, чтобы убрать все коллизии. Ведь главное – поддержка тех, кто действительно вкладывает средства и душу в свое дело. От них, в том числе, зависит и развитие регионов.