В Гродненской области готовится к открытию комплекс, способный производить до 2,5 тысяч тонн свинины в год

Новости Беларуси. 2,5 тысячи тонн свинины в год будут производить на новом сельхозкомплексе в Гродненской области. Его мощности позволят обеспечить не только внутренний рынок, но и увеличить поставки свинины на экспорт. К слову, вход на объект посторонним строго воспрещен.

Анатолий Красочка, заведующий свиноводческим комплексом сельхозпредприятия «Волковысское»:

Люди приходят с улицы, снимают свою одежду, оставляют ее в шкафчиках. Следуют дальше, в душевую, принимают душ. Идут в следующее помещение, в шкафах лежит где спецодежда, в которой они пойдут работать к животным.

Такие беспрецедентные меры безопасности на новом свиноводческом комплексе повсеместно. Стерильная чистота и полная защита поголовья от любых инфекций.

Система санитарной защиты свинокомплекса имеет несколько уровней. Чтобы исключить любые контакты с внешним миром, даже грузовики, которые привозят корм, сначала проходят санпропускник, затем разгружаются в специальном бункере. И все это за пределами территории комплекса.

Строительство комплекса только завершилось, и сейчас весь персонал готовится к приему первых постояльцев. У инженера Вячеслав Савича самый ответственный участок. Необходимо настроить аппаратуру в цехе кормления. Ведь привычного работника с ведром здесь не встретишь, за всеми процессами следит компьютерная программа.

Вячеслав Савич, главный инженер свиноводческого комплекса сельхозпредприятия «Волковысское»:

Питание из этих чанов поступает в корыта по трубам, в каждую секцию. Все процессы кормления свиней компьютеризированы, все отслеживает компьютер.

Новый свинокомплекс рассчитан на 24 тысячи голов. Работать он будет по так называемому замкнутому циклу, от воспроизводства до сдачи на мясокомбинат.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

По всем нормативам он должен был строиться 18 месяцев, построили за 8. С использованием цементобетонных покрытий. Это тоже требование главы государства по максимальному вовлечению в оборот того цемента, который мы производим на наших модернизированных цементных предприятиях. Видите оборудование, видите качество строительства, оно визуально видно, что очень хорошо построено.

В год на новом комплексе будут реализовывать до 2,5 тысяч тонн свинины. Переработают ее на местных мясокомбинатах.

Юрий Валеватый, заместитель председателя Волковысского райисполкома:

Мы заинтересованы в том, чтобы продукция, произведенная на территории нашего района, перерабатывалась в нашем районе. Нашу продукцию с большим удовольствием ожидают и в ближайших странах. Основной, конечно, потребитель – это в первую очередь Россия.

Кстати, о необходимости повышать доходы от экспорта продовольствия говорили на IV Всебелорусском народном собрании еще в 2010 году. В то время от поставок продуктов за рубеж получали чуть больше 2 миллиардов долларов. По итогам 2014 года эта цифра уже приблизилась к 6 миллиардам.

Скорректировали планы аграриев упавшие цены на продукцию. По мясу и молоку примерно на треть. Но и в это непростое время производители смогли удержаться на рынках.

Тамара Усачева, заместитель начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь:

Производители смогли сохранить темпы экспорта в натуральном выражении, сохранить рынки, смогли поставить свою продукцию на другие рынки, освоить новые страны. И вот это наращивание экспорта в натуральном выражении тоже достаточно внушительное. Например, по молоку и молокопродуктам в этом году, несмотря на такие трудности, темпы составили 124% за прошедшие восемь месяцев.

В рамках госпрограммы подобные современные свинокомплексы построят в каждой области. После ввода их в эксплуатацию решится проблема обеспечения свининой внутреннего рынка и повысится экспортный потенциал республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.