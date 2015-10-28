Из второй сотни на 44 место за 10 лет: как и за счет чего Беларусь поднялась в рейтинге «Doing business»

Новости Беларуси. Беларусь поднялась на 13 позиций в мировом рейтинге по условиям ведения бизнеса, опередив Италию, Россию и Украину. Таковы результаты ежегодного исследования группы Всемирного банка. Финансовые аналитики учитывали темпы проведения реформ в стране, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

В рейтинге «Doing business» Беларусь впервые появилась 10 лет назад, стартовав во второй сотне. С тех пор продвижение имело восходящий характер, а 2015 год показал самый значительный скачок: сразу плюс 13 пунктов и итоговое 44 место. И это на одну строчку выше, чем Италия. Опередила Беларусь и ближайших соседей – Россию и Украину.

Владимир Карягин, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

В этой методологии мы должны объективно занимать 15-12 место, к этому нам надо стремиться. Каждый рейтинг показывает одну из граней и указывает пути достижения. Манипулировать этим невозможно. Надо реально создавать хорошие условия для наших компаний, для притока иностранных инвестиций и работать в диалоге бизнеса и власти, потому что все мы находимся в одной лодке.

Доктор социальных наук Она Райните-Бодарт развивает в Беларуси сразу несколько европейских проектов. Задача менеджера не просто продать бизнес, а привести в страну долгосрочного инвестора. Потенциальных партнеров, на ее взгляд, привлекает несколько факторов, среди которых выход через Беларусь на азиатский рынок.

Она Райните-Бодарт, доктор социальных наук, международный эксперт (Литва):

Мы выносим предприятия на рынок, посмотреть, какая привлекательность у стратегических инвесторов. На все предприятия у нас очень большой интерес.

Рейтинг Всемирного банка – это лакмусовая бумажка для иностранных компаний. Именно поэтому глава государства поставил задачу Правительству сделать комфортными условия ведения бизнеса и войти в топ-30 стран с максимально простыми правилами.

Наталья Никандрова, директор Национального агентства инвестиций и приватизации Республики Беларусь:

Беларусь поднялась в рейтинге «Doing business» на 13 позиций, что, собственно говоря, красноречиво показывает то, что государство старается предпринимать активные действия для того, чтобы сделать нашу страну более привлекательной для инвесторов.

Резервы в этом направлении у Беларуси есть. Правительство страны намерено и дальше проводить реформы во всех сферах предпринимательской деятельности, в том числе с учетом рекомендаций Всемирного банка. К примеру, в них говорится о постепенном снижении налоговой нагрузки.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Прежде всего, сократить количество разных сертификаций и допусков. Сразу хочу сказать, что развитые страны сертификацию применяют только по отношению к зарубежным компаниям, чтобы защитить свой рынок. Мы, к сожалению, почему-то наоборот сертифицируем только свои товары.

Итоговое место в рейтинге – это результат оценки более восьми тысяч экспертов: от рядовых офисных менеджеров до авторитетных юристов, чиновников и предпринимателей. Всего учитывается 10 индикаторов.

Так вот еще год назад по одной из основных позиций – сложность регистрации бизнеса – Беларусь занимала 40 место, теперь – 12. В разы упрочились позиции в таких категориях, как получение разрешения на строительство и отсутствие барьеров во внешней торговле.

Ирина Мацокина, директор международного объединения «Экономические исследования и образование»:

За последние 6 лет вклад в ВВП частного бизнеса возрос от 7-8% до 12%. Это говорит о том, что частный бизнес развивается, он активен, он готов вносить в клад в богатство и развитие экономики Беларуси.

Начиная с 2006 года, согласно данным Всемирного банка, в Беларуси проведено более 30 существенных для бизнеса изменений. Это позволило государству занять четвертое из 189 мест по количеству проведенных реформ во всех сферах деятельности за последние 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.