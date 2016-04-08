Правительственная комиссия: В течение апреля на территории возле МКАД необходимо навести идеальный порядок

Новости Беларуси. В течение апреля на территории возле Минской кольцевой автодороги необходимо навести идеальный порядок. К такому мнению пришла представительная комиссия по время объезда МКАД. По обе стороны кольцевой будет определена зона от 50 до 100 метров, которая должна соответствовать единым стандартам по содержанию.

Прежде всего власти Минска и столичной области возьмутся за благоустройство. Особое внимание зонам отдыха прилегающим к кольцевой. Также на контроле внешний вид гаражных массивов и частного сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

В течение апреля навести идеальный порядок как непосредственно на территориях общественного пользования, так и в частном секторе, потому что со стороны и санитарных служб, и пожарных служб, наверное, в определенной степени принижена требовательность для того, чтобы действительно навести идеальный порядок.

Что касается планов, то в ближайшие три года территорию возле МКАД хотят вывести на совершенно новый уровень. Первая кольцевая дорога должна иметь перспективу для последующего развития. Сейчас она загружена и в дальнейшем должна расширяться. Будут рассмотрены и предложения по развитию территории у МКАД. Кроме того малые архитектурные формы, площадки для торговли, пляжные зоны, стоянки и пункты питания должны соответствовать высоким требованиям.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Два хозяина территории. Внешнее кольцо – это облисполком, внутреннее кольцо – город. И здесь должно быть, на мой взгляд, соревнование у кого лучше, но соблюдая единую концепцию. Мы сегодня увидели, что вот этой принципиальности со стороны местных органов власти недостаточно.