Появится ли в Беларуси еще один бренд по производству тракторов: вопрос рассмотрели на уровне Президента
Новости Беларуси. Новая линейка техники и тесная кооперация крупнейших производителей сельскохозяйственных машин. Перспективы развития белорусского тракторостроения обсудили на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правительство внесло проект по выпуску тракторов под брендом «Амкодор». Дискуссия развернулась вокруг стратегии. Тракторостроение – наиважнейший элемент экономики нашей страны. Железные лошадки МТЗ хорошо узнаваемы в мире. Линейку, конечно, необходимо расширять. Но стоит ли это делать под новым брендом? Упустить время тоже нельзя. Спрос на тракторы начинает возвращаться к докризисным показателям.
Представить сельское хозяйство без тракторов сегодня просто невозможно. А Беларусь никак не ассоциируется без знаменитого крейсера полей «Беларус». Каждый 10-й трактор в мире – это продукт МТЗ.
Значение машиностроительного флагмана для экономики нашей страны трудно переоценить. Предложение правительства выпускать тракторы и под брендом «Амкодор» интересное. Но и одновременно требующее основательного и взвешенного анализа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главный вопрос: надо нам или не надо ввязываться в создание новых типов тракторов? Если да, то на какой базе их развивать? На базе имеющейся школы тракторостроения или создавать новую школу? Хотя и на «Амкодоре» есть отдельные элементы подобного опыта. При этом надо иметь в ввиду, что нездоровая конкуренция нам в стране не нужна. Конкуренция, которая будет на внешних рынках сбивать цены, и в результате будет давление друг на друга производителей. Более того, не хотелось бы нездорового перетока кадров с одного предприятия на другое и так далее. В общем, дестабилизация, нездоровая конкуренция в стране не нужна. Это однозначный ответ.
То, что наконец-то правительство начинает предлагать проекты, я так понимаю, по китайским кредитам, связанных с материальным производством, – это уже хорошо, потому что материальное производство дает отдачу прибыли и окупаемость кредитов. В противном случае мы все эти кредиты можем положить на бюджет и потом надорваться. Окажется неподъемным для нашего бюджета. Поэтому масса вопросов.
Тракторы на шарнирно-сочлененной раме МТЗ не выпускает. Это технология – конек «Амкодора». Компактные, прочные и маневренные машины популярны и у фермеров, и у коммунальщиков. Ниша белорусскими производителями не освоенная, но потенциально выгодная. Даже для внутреннего рынка.
Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:
Сегодня примерно из 6 тысяч шарнирно-сочлененных тракторов, эксплуатирующихся в нашей стране, более тысячи – типа «Кировца». Поэтому рынок есть, рынок есть и в мире. Поэтому нам нельзя держаться просто своей ниши. Надо ее расширять. Вы знаете, что оживает Кировский тракторный завод. Он уже в этом году выходит на три тысячи единиц в год. Но это все равно мало для рынка, в том числе России, Казахстана. Мы хотим составить ему конкуренцию.
Мировая экономика потихоньку оживает. Спрос на сельхозтехнику восстанавливается. За первое полугодие 2017 года продажи МТЗ увеличились почти на треть – хороший сигнал для машинопроизводителей.
Одна из главных целей расширения ассортимента производства белорусских тракторов – повышение экспортного потенциала отечественной промышленности.
К 2030 году планируется производить около 50 тысяч тракторов. Львиная доля, конечно, нацеливается на внешние рынки. Их потребности растут одновременно с увеличением населения и спросом на продовольствие. Главный вопрос МТЗ и «Амкодор» – как двум крупным машиностроителям разъехаться, не задев интересы друг друга.
Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:
Два года назад с «Амкодор» и «Салео» были подписаны соглашения, мероприятия, которые сегодня практически выполнены на 70%. В кооперации мы работает по гидравлике, светотехнике и по многим другим позициям. Шарнирно-сочлененная техника, которая выпускается «Амкодором», позволит нам дополнить тот модельный ряд, который есть у тракторного завода. В глобальном плане мы сегодня на рынке энергонасыщенных тракторов занимаем до 14%. Планируем с помощью «Амкодора» в этом рынке занимать где-то до 20-25%.
Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:
Шарнирно-сочлененный трактор в Республике Беларусь будет. По формам две компании, «Амкодор» и МТЗ, найдут кооперацию, сотрудничество. И дальше будем рассматривать, как это будет происходить. Я думаю, что в течение года-двух мы увидим уже промышленное производство. До этого будут опытно-промышленные партии, эксплуатация начнется раньше. Может быть, даже в следующем году.
Один в поле не трактор. Семейство белорусских крейсеров полей будет разрастаться вместе с потребностями рынка. А что лучше: кооперация или конкуренция, МТЗ или «Амкодор»? Ответ на этот вопрос будет дан в самое ближайшее время. Впрочем, заметна нацеленность на кооперацию.