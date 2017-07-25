Появится ли в Беларуси еще один бренд по производству тракторов: вопрос рассмотрели на уровне Президента

Новости Беларуси. Новая линейка техники и тесная кооперация крупнейших производителей сельскохозяйственных машин. Перспективы развития белорусского тракторостроения обсудили на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство внесло проект по выпуску тракторов под брендом «Амкодор». Дискуссия развернулась вокруг стратегии. Тракторостроение – наиважнейший элемент экономики нашей страны. Железные лошадки МТЗ хорошо узнаваемы в мире. Линейку, конечно, необходимо расширять. Но стоит ли это делать под новым брендом? Упустить время тоже нельзя. Спрос на тракторы начинает возвращаться к докризисным показателям.

Представить сельское хозяйство без тракторов сегодня просто невозможно. А Беларусь никак не ассоциируется без знаменитого крейсера полей «Беларус». Каждый 10-й трактор в мире – это продукт МТЗ.

Значение машиностроительного флагмана для экономики нашей страны трудно переоценить. Предложение правительства выпускать тракторы и под брендом «Амкодор» интересное. Но и одновременно требующее основательного и взвешенного анализа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главный вопрос: надо нам или не надо ввязываться в создание новых типов тракторов? Если да, то на какой базе их развивать? На базе имеющейся школы тракторостроения или создавать новую школу? Хотя и на «Амкодоре» есть отдельные элементы подобного опыта. При этом надо иметь в ввиду, что нездоровая конкуренция нам в стране не нужна. Конкуренция, которая будет на внешних рынках сбивать цены, и в результате будет давление друг на друга производителей. Более того, не хотелось бы нездорового перетока кадров с одного предприятия на другое и так далее. В общем, дестабилизация, нездоровая конкуренция в стране не нужна. Это однозначный ответ.

То, что наконец-то правительство начинает предлагать проекты, я так понимаю, по китайским кредитам, связанных с материальным производством, – это уже хорошо, потому что материальное производство дает отдачу прибыли и окупаемость кредитов. В противном случае мы все эти кредиты можем положить на бюджет и потом надорваться. Окажется неподъемным для нашего бюджета. Поэтому масса вопросов.

Тракторы на шарнирно-сочлененной раме МТЗ не выпускает. Это технология – конек «Амкодора». Компактные, прочные и маневренные машины популярны и у фермеров, и у коммунальщиков. Ниша белорусскими производителями не освоенная, но потенциально выгодная. Даже для внутреннего рынка.