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Новости экономики за 25.07.2017

25 июля 2017 16:49
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Новости Беларуси. Пока будущие студенты определяются с выбором профессии, их родители думают, где взять деньги на платную форму обучения. Некоторые коммерческие банки предлагают на эти цели специальные кредиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш экономический обозреватель Наталья Надольская поинтересовалась, сколько стоит высшее образование в долг.

В 2016 году по таким займам процентная ставка была 28% максимум, сейчас оформить договор можно под 12% минимум.

ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕБУЕТ СРЕДСТВ

В качестве кредитополучателя не обязательно может быть сам студент. За него это могут сделать родители. До конца обучения погашаются только проценты, а после получения диплома ежемесячный платеж объединит основной долг и оставшиеся проценты. Таким образом, на время учебы дается «отсрочка» для оплаты основного долга. Например, если взять кредит в размере 2450 рублей, то ежемесячный платеж после окончания обучения будет 66 рублей 3 копейки, а переплата составит без малого 760 рублей.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ

В Беларуси увеличится размер пособий на детей до трех лет. Так, с первого августа сумма выплат на первого ребенка составит почти 280 рублей, на второго и последующих детей – около 320. В среднем прибавка к пособию составит 20 рублей. Рост выплат связан с тем, что средняя зарплата по стране увеличилась. Также с 1 августа вырастет и сумма пособия в связи с рождением ребенка.

ОНА ВСЕ-ТАКИ РАСТЕТ

И еще об одном росте. Средняя зарплата по стране за июнь выросла до 820 рублей. Это на 24 рубля больше, чем в мае. Традиционно минчане возглавляют рейтинг высоких зарплат. В среднем по Минску 1143 рубля в месяц. Кстати, зарплаты растут с февраля. Самая большая средняя зарплата традиционно в информационных технологиях – 3518 рублей. В сфере информации и связи – 2358. Финансисты и страховщики тоже в лидерах – 1415 рублей.

ОПРЕДЕЛИТЬ НА ПРОСВЕТ

Новые белорусские рубли, оказывается, одни из самых защищенных в мире.

Новости экономики за 25.07.2017-1

Все благодаря элементам защиты от подделок: во-первых, это двойная картинка на банкнотах от 50 рублей и выше в левой части лицевой стороны. Верхняя ее часть видна в отраженном свете, а нижняя – на просвет. Во-вторых, краеугольный водяной знак в углах банкноты в виде диагональных полос. Нацбанк определил его как дополнительное средство защиты бумаги, редко встречающееся в других валютах.

О курсах. Доллар незначительно, но все же в плюсе. Актуальный курс на 26 июля – 1 рубль 94 копейки. Евро вырос на треть копейки. 26 июля по Нацбанку – 2 рубля 26 копеек. За сотню российских дают 3 рубля 25 копеек.

# Экономика # Экономическая рубрика

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